Córdoba se iluminará de azul para la III Carrera Nocturna por el Autismo #SomosAzul

Un año más, Córdoba iluminará de azul muchos de sus monumentos, fuentes y calles el próximo día 6 de abril y se celebrará la carrera más mágica de la ciudad: la III Carrera Nocturna por el Autismo #SomosAzul. Esta prueba solidaria pretende visibilizar a las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y recaudar fondos para construir un centro integral de recursos que permita atender a este colectivo y a sus familias en las mejores condiciones posibles.

Las inscripciones se pueden conseguir por 10 euros en la página web. El límite de participantes está fijado en 2.000 personas, por lo que la organización recomienda adquirir los dorsales cuanto antes. El plazo de inscripción termina el 6 de abril a las 12.00 horas. También se ofrece la opción de comprar dorsales cero para colaborar en esta iniciativa solidaria aunque no se participe en la carrera.

La Asociación Autismo Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Delegación de Inclusión y Accesibilidad, han organizado esta prueba, así como otras actividades, con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se conmemora el 2 de abril. Emacsa y la Diputación de Córdoba son los principales patrocinadores de esta campaña, que cuenta con el apoyo de numerosas empresas y entidades. El estudio de comunicación Alas6enlaplaya es el responsable, como en años anteriores, de toda la campaña #SomosAzul.

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo en 2008. Desde entonces, miles de edificios y monumentos emblemáticos de todo el mundo se iluminan de azul a principios de abril, como muestra de apoyo y solidaridad con el colectivo de personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y sus familias. Se trata de la campaña de sensibilización internacional Light It Up Blue (LIUB), promovida por Autism Speaks, a la que se suman Autismo Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba.

El itinerario

La salida se dará el 6 de abril, a las 21.00 horas, desde la Torre de la Calahorra y el itinerario de la prueba discurre por “las calles más emblemáticas del casco histórico de Córdoba, incluyendo el entorno de nuestra Mezquita-Catedral, y seguirá por las zonas peatonales del centro de la ciudad. En total, el recorrido es de 5,7 kilómetros, a lo largo de los cuales se iluminarán fuentes y farolas del color del autismo, el azul, y Córdoba se llenará de magia”, explicó la presidenta de Autismo Córdoba, Francisca Suárez Segovia, en la presentación de la III Carrera Nocturna por el Autismo #SomosAzul. El recorrido completo se puede consultar en este enlace.

La meta es una de las novedades de la carrera de este año, ya que estará instalada en el Paseo del Vial, donde se entregarán los trofeos y se celebrará una gran fiesta. Habrá actuaciones musicales y también se habilitará un espacio azul para que las personas con TEA y sus familias puedan disfrutar en la celebración en las condiciones adecuadas, con el ruido amortiguado para quienes tienen hipersensibilidad a los sonidos intensos.

El objetivo

La III Carrera Nocturna por el Autismo #SomosAzul es una de las iniciativas que Autismo Córdoba realiza para recaudar fondos para su proyecto más importante: la construcción de un centro integral de recursos que cuente con el espacio y las instalaciones adecuadas para que las personas con TEA y sus familias tengan acceso a todos los servicios que ofrece la asociación. La presidenta de Autismo Córdoba, Francisca Suárez, señaló en la presentación de la carrera que este centro de recursos “está más cerca de hacerse realidad, ya que la primera piedra se pondrá en 2025, si todo continúa según lo previsto. Sabéis que necesitamos ese centro con urgencia porque estamos atendiendo a nuestros asociados en locales que no cumplen los requisitos idóneos para las actividades que realizamos ni permiten conciertos con la administración y estamos diciéndoles a muchas familias que no podemos atenderlas porque no tenemos espacio”.

Campaña contra el acoso escolar

En la campaña de sensibilización que Autismo Córdoba y la Delegación de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba realizan con motivo del Día Mundial del Autismo, este año se ha incluido una iniciativa contra el acoso escolar a los menores con TEA. La presidenta de Autismo Córdoba, Francisca Suárez, ha destacado que “más de la mitad de los menores con autismo y discapacidad intelectual sufre acoso escolar, una cifra que llega hasta el 80% en el caso de las personas con TEA que no tienen una discapacidad intelectual asociada. Estas cifras tan terribles pueden no reflejar el verdadero alcance del problema, ya que el 34% de los estudiantes con autismo no identifican las situaciones de acoso escolar, solo saben que no quieren ir al colegio o al instituto”.

Esta iniciativa se concreta en el documental ‘No estás solo’, realizado por la asociación con testimonios de víctimas de acoso escolar y de sus familiares, con la aportación de docentes y profesionales de la asociación Autismo Córdoba. Esta pieza, que fue presentada el pasado día 20 de marzo en el Salón de Orive, muestra cómo se originan y se manifiestan estas situaciones y el impacto generado en quienes son víctimas de acoso escolar, así como el papel que juegan tanto los centros escolares como las instituciones públicas y los colectivos sociales en el abordaje del acoso.

Exposición 'Corazones azules'

Otro de los hitos de la campaña #SomosAzul en este 2024 es la exposición ‘Corazones Azules’, que se exhibe desde el 15 de marzo en el Bulevar del Gran Capitán de Córdoba. Esta muestra recoge retratos de personas con TEA y de profesionales de la Asociación Autismo Córdoba realizados por el fotógrafo Fede Serra. Con ella, este colectivo pretende visibilizar a las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y acercar a la ciudadanía el trabajo que realiza Autismo Córdoba, especialmente el que llevan a cabo los grandes profesionales de la asociación. La exposición, que está siendo muy visitada por la ciudadanía, también ha sido organizada por Autismo Córdoba y la Delegación de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba.

Esta exposición intenta mostrar la diversidad de las personas con TEA. Cada persona con autismo es única y valiosa y en la exposición algunas de ellas nos hablan de sus capacidades, sus aspiraciones y aquello que les hace felices. El equipo de profesionales que trabaja en la asociación también tiene su espacio en esta exhibición, ya que su labor es imprescindible para muchas personas con autismo y para su entorno familiar.

Autismo Córdoba es una asociación de familias de personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) que, en 1995, decidió organizarse para facilitar apoyos y servicios específicos a las personas con autismo y a sus familias. Desde unos inicios informales con mucha ilusión y muy pocos recursos, la asociación ha ido afrontando nuevos retos que les han hecho especializarse y contar con un grupo cada vez más amplio y diverso de profesionales. Los servicios de Autismo Córdoba se han acercado también a las familias de la provincia desde sus sedes de Córdoba, Lucena y Alcaracejos.