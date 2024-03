Más de 5.700 alumnos de FP comienzan sus prácticas en las empresas cordobesas

Más de 5.700 alumnos de Formación Profesional (FP) se estima que comiencen sus prácticas en empresas en las próximas semanas, según los datos de la Delegación de Educación. Esto supone para la mayoría del alumnado la primera toma de contacto con el mundo laboral, ya que tras la formación teórica en el centro educativo, ahora llega el momento de ponerla en práctica. La formación en centros de trabajo (FCT) las realizan aquellos estudiantes de segundo curso que han superado los módulos del curso actual.

Los centros ultiman los convenios con las empresas para las FCT que se mantendrán hasta finales de trimestre, en junio. En esta incorporación en el mundo profesional, además del aprendizaje, muchos de estos los jóvenes pueden conocer de primera mano las funciones que se desempeñan en su futuro puesto de trabajo, además de establecer contactos con profesionales del sector. "En los últimos años, estamos teniendo un porcentaje muy alto de gente que se incorpora en el mundo laboral que han sido contratados por las empresas donde realizaron las prácticas", comenta el vicedirector del IES Zoco, Rafael Fierrez, quien apunta que en la familia de industriales un 80% del alumnado "se queda trabajando".

Depende del tamaño de la empresa y la carga del trabajo, podrán acudir uno o más alumnos a realizar estas prácticas, siendo lo más común acudir de forma individual o en pareja. En el IES Zoco, que tienen la oferta educativa en la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de vehículos, Fabricación Mecánica, y de Instalaciones y Mantenimiento, Fierrez, subraya que "llevamos varios años que tenemos más empresas que alumnos, hay empresas que se quedan sin coger alumnos, lo que es sinónimo que en nuestro sector hay mucha empleabilidad”, asegura el también encargado de FP en el Instituto donde aproximadamente unos 200 alumnos comenzarán prácticas en este curso.

Especialidad según la disposición geográfica

Aunque la mayoría de estas prácticas se hacen en el último trimestre de segundo curso, pueden darse casos excepcionales donde la FCT se pueden adelantar al primer o segundo trimestre por motivos justificados. Esto ocurre en el IES Emilio Canalejo Olmeda de Montilla, centro que cuenta con estudios de técnico en aceites de oliva y vinos, y en vitivinicultura, por lo que los estudiantes de estos cursos realizan las prácticas antes para poder coincidir con la campaña de la recogida de aceitunas, como explica el coordinador de FP Dual, Fran Ruiz.

"En general, en todos los sectores es fácil encontrar empresas porque la política educativa sitúa a los ciclos formativos en territorios donde haya una demanda por parte de las empresas de ese perfil profesional". Por ello, este centro de Montilla cuenta con este tipo de formaciones, ya que en la Campiña Sur se encuentra un mayor número de bodegas y almazaras de la provincia. "Donde estamos hay mayor número de denominaciones de aceites de oliva y de vinos y vinagres, luego en la zona norte hay ciclos que dan respuesta a empresas agroalimentarias, por eso hay ciclos de elaboración de productos alimentarios y calidad de industria alimentaria, no hay problema a la hora de encontrar empresas porque los ciclos se posicionan en zonas donde el tejido empresarial demanda ese perfil de alumno que posteriormente va a ser trabajador", como indica Ruiz.

"Llegan todos con muchas ganas de trabajar y aprender, de ver el mundo real, porque a todos nos ha pasado que cuando estudiamos vemos la teoría y luego la realidad cambia un poco", ha indicado la enóloga y directora técnica de Toro Albalá, Cristina Osuna. A esta bodega acuden estudiantes del Emilio Canalejo Olmeda, y como explica la también tutora laboral de los alumnos en prácticas, "vienen con muy buena base, y desde el primer momento están involucrados en todo el proceso porque es la única forma de aprender". Como cuenta la profesional, esta experiencia laboral se tiene en cuenta ante una futura contratación.

Novedad en las cotizaciones

Desde este 1 de enero de 2024 ha entrado en vigor la Ley General de la Seguridad Social por la que deben incluirse en el Sistema de la Seguridad Social a los alumnos que realicen prácticas formativas no remuneradas o académicas externas en programas de formación. Por ello, la Junta de Andalucía deberá asumir la gestión del alta en la Seguridad Social del alumnado de FP matriculado en ciclos sostenidos con fondos públicos. De esta manera, tanto al alumnado como los propios centros y a las empresas se les rebaja la carga burocrática que suponga el alta o bajas de las prácticas no remuneradas.

En este sentido, desde la Delegación de Educación en Córdoba, la técnica de FP, Isabel García, asegura que estos cambios en las cotizaciones no supone que el alumnado se vea afectado, no obstante, se ha observado a algunas empresas más "reticentes" ante el desconocimiento de esta novedad. "Se les ha ido explicando, y lo importante es que los alumnos no se ven afectados".