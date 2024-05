Córdoba se suma a los actos del Día contra la LGTBIfobia

Córdoba y el resto de ciudades del mundo celebran hoy el Día contra la LGTBIfobia para concienciar sobre la discriminación y abusos que todavía sufren las personas homosexuales, transexuales y bisexuales. En la capital se han celebrado dos actos insititucionales con la lectura de sendos manifiestos en el Ayuntamiento de Córdoba y en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Al acto de Capitulares solo han asistido concejales del PP, con el alcalde José María Bellido a la cabeza, y del PSOE, con su portavoz Antonio Hurtado.

A la ausencia habitual de Vox en estos actos, se ha sumando en esta ocasión la de Hacemos Córdoba por entender que se trataba de una celebración "insuficiente y superficial". Además, la coalición de izquierdas ha criticado la “falta de representatividad, la ausencia de acciones concretas y el compromiso real del documento para proteger y garantizar los derechos del colectivo LGTBI”.

En el acto de la Delegación del Gobierno andaluz ha intervenido como miembro del colectivo LGTBI Felipe Campos, que ha leído un manifiesto como portavoz de la asociación LGTBHI Córdoba.

En el Ayuntamiento ha sido la delegada de Igualdad, Marián Aguilar, la que ha leído el manifiesto en el que se ha recordado que no fue hasta el 17 de mayo de 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad mental. Aguilar ha recordado que en la actualidad millones de personas siguen sufriendo discriminación por su orientación sexual, e incluso la muerte en algunos países y ha dicho que uno de cada cinco delitos es un delito de odio, y que el 22,6% de los delitos que han sido registrados por las Fuerzas de Seguridad en 2023 tenían su origen en la homofobia, la bifobia y la transfobia.

"El simple hecho de amar en libertad, aún sigue siendo un problema para quienes sufren discriminación", ha denunciado la edil del PP.

Críticas de Hacemos

Desde Hacemos critican que el manifiesto leído por Aguilar omita la salida de la transexualidad o bisexualidad del listado de enfermedades, dejando “en duda” si ha salido o no, y que se hable de “amar libremente, olvidando una parte del colectivo que no se define por a quién se ama, sino por su identidad". Asimismo también lamentan que se separe la transexualidad y el transgénero, "un debate cerrado hace años", y que se use "incorrectamente términos como y/o intersexuales".