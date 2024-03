La hostelería cordobesa no ve "viable" cobrar una tasa por mesas 'prémium'

En las puertas de una de la temporada fuerte de cara al turismo de ciudades como Córdoba o Sevilla, algunos negocios de la capital hispalense deciden implantar las "mesas prémium", es decir, pedir al cliente que pague más -hasta 10 euros por persona- por sentarse en una mesa con mejores vistas, al sol o con algún servicio extra. Esta noticia ha causado revuelo entre los sevillanos que la ven "desproporcionada" y se quejan de que es una medida no acorde a los residentes en la ciudad y únicamente centrada en el turismo. En Córdoba, los hoteleros ven "inviable" imponer esta tasa y creen que "carece de sentido". Así lo ha puesto de manifiesto el vicepresidente de Hostecor, Miguel Ángel Morales.

Morales asegura que "si queremos perder clientes es una buena opción" y que la medida implantada en Sevilla "carece de todo sentido". En este sentido, el responsable de veladores dentro del colectivo hostelero aclara que "nosotros no podemos poner las mesas donde queremos" sino que "Urbanismo te dice los metros que puedes usar", por lo tanto, "las mesas no puedes ponerlas al sol o a la sombra" según la conveniencia. En ese sentido desde Hostecor aseguran que en Córdoba "no rompemos la convivencia con el vecindario y respetamos el derecho al descanso".

Los empresarios de Córdoba no se plantean aplicar la medida

Curro Vacas, encargado de la Taberna del Río, tampoco que cree "sea viable" este asunto y en todo caso considera que sería un tema a abordar en consenso entre todos los negocios de la ciudad. Lo ve justificado para "casos excepcionales" como Semana Santa y añade que serían los turistas los que pagarían por ello. No obstante, dice que hay que tener en cuenta el tiempo, ya que la mesa que a priori puede ser "prémium" puede dejar de serlo por motivos de lluvia o calor excesivo.

Desde Tendillas 5, sus camareros se preguntan si las mesas prémium también lo son en agosto y justifican la inviabilidad por el tiempo. "En Córdoba solo se puede estar al sol unas horas determinadas, ni en invierno, porque te da calor y molesta", explica Andrés Sierra, uno de los empleados, que ve excesivo el precio de 10 euros y cree que las mesas se quedarían vacías.

Todos coinciden en que, por ahora, "no nos planteamos poner esa medida" y explican que "cobramos el servicio que ya damos a nuestros clientes". Desde la patronal de los hosteleros indican también que no tienen constancia de que ningún restaurante en Córdoba esté aplicando una tasa similar a la de Sevilla.

Es ilegal cobrar por el espacio público

Por otro lado, desde Facua Córdoba, su presidente, Francisco Martínez, explica que si la medida se aplica en la calle es "ilegal porque un establecimiento no puede arrendar un espacio público, el Ayuntamiento permite poner veladores porque pagan una tasa". Si, por el contrario, algún negocio decide cobrar esta tasa dentro del local "cada uno puede aplicar el coste que considere oportuno", señala Martínez.