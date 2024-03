La Junta de Andalucía se reunirá la semana próxima para aunar criterios en torno a la tasa turística

La Junta de Andalucía abordará la implantación de la tasa turística y el decreto para la regulación de las viviendas turísticas en una reunión estratégica que tendrá lugar el martes 19 de marzo en la Consejería de Turismo en Sevilla. La intención del Gobierno andaluz en esa cita de tipo técnico y político es aunar criterios y establecer una estrategia en esta cuestión. Así lo ha confirmado el delegado de Turismo en Córdoba, Eduardo Lucena, después de que el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido, pidiese ayer a la administración andaluza un marco legal para regular una tasa que ciudades como Barcelona cobran a los turistas desde hace años.

El delegado de Turismo recuerda que en estos momentos la Junta de Andalucía deja en manos de los ayuntamientos que puedan regular una tasa turística en sus municipios, pero apela al diálogo para adoptar una postura conjunta en la comunidad autónoma. "No nos cerramos a que pueda haber tasa turística pero vamos a ver la mejor manera para que todo el mundo esté de acuerdo, porque confrontar algo por confrontar no se puede hacer; quizá los empresarios, no de la manera de tasa turística, puedan aportar otras soluciones", ha dicho hoy Lucena.

Al igual que hizo ayer Bellido, el delegado de Turismo de la Junta establece la posible implantación de la tasa "a medio o largo plazo", y apunta la obligación de escuchar al tejido empresarial que "aparentemente está en contra". Precisamente ayer, desde la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) fueron taxativos en el rechazo al cobro de una cuota a quienes visitan Andalucía y reiteraron los argumentos para rechazar el cobro de una cuota a los turistas.

La palabra "tasa"

Eduardo Lucena también se ha mostrado proclive a cambiar los términos para referirse a la tasa turística: "Cada vez que alguien habla de tasa parece que marca una barrera, pero creo que puede haber elementos parqa amortiguar y soportar el impacto económico grande el que genera el turismo".

En todo caso, desde la Junta de Andalucía se apela al diálogo para tratar de acordar una postura común. "Lo que más me gusta es que todos apelan al diálogo; ahora hay que darle un tiempo de poso para que esto se vea y se pueda implantar o no, o con una fórmula que no implique la palabra tasa y ver qué opinan todos los agentes implicados: los ayuntamientos y los empresarios, que son el principal benficiado o perjudicado con cualquier decisión que tomemos", ha asegurado el delegado territorial.