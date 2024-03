La realidad de la mujer trabajadora en Córdoba: más paro, menos sueldo y contratos más precarios

Las mujeres, en Córdoba, cobran menos que los hombres, sufren más tasa de paro, les afecta más la temporalidad y la parcialidad y acumulan una tasa de actividad inferior a la de los hombres. Esta es, a grandes rasgos, la realidad de la mujer trabajadora en la provincia de Córdoba. Lo dicen los sindicatos y lo avalan los datos oficiales. La provincia de Córdoba es la séptima de España con la tasa de paro más alta. Según la última EPA, correspondiente a finales de 2023, la tasa de paro femenino en Córdoba es superior al 21%, cuando a nivel nacional la media supera por poco el 13%. Los datos de desempleo más actualizados, que han salido esta misma semana y que se refieren a febrero de este año, apuntan que de los 61.430 parados registrados en la provincia, más de 38.000 son mujeres, es decir, el 62%.

Un cambio social

La mujer, dice Rosa Buendía, secretaria de Igualdad de CCOO de Córdoba, sigue soportando a día de hoy «roles, prejuicios, modos y mentalidades que siguen frenando su acceso al empleo en igualdad de condiciones que los hombres». En una sociedad que no es igualitaria, el desempeño profesional tampoco lo será.

Se observa en muchos ámbitos laborales, pero si hay uno con el que se explica claramente es el de la brecha salarial. Existen argumentos que desdeñan el concepto, asegurando que, en un mismo puesto, el salario es el mismo para la mujer o para el hombre que lo ocupe. No es mentira, pero hay varias cosas que caben preguntarse, como por ejemplo, ¿cómo de difícil lo tiene la mujer para acceder a ese puesto?

La secretaria de Igualdad y Empleo de UGT Córdoba, Francisca Haro, apunta que «la brecha está en no poder acceder a ciertos puestos» y añade que, «socialmente, está más normalizado que el hombre se dedique profesionalmente al 100%. La mujer, no. Está bien visto que un hombre salga de su casa a las ocho de la mañana y no llegue hasta las ocho de la noche, si eso lo hace una mujer es una mala madre, una mala hija o una mala esposa».

La corresponsabilidad

La clave está en un cambio estructural de la sociedad y también dentro de las empresas. Un término que se escucha mucho de un tiempo a esta parte es el de corresponsabilidad, el reparto equitativo de tareas, real, entre hombres y mujeres. Una mujer no asciende en su puesto de trabajo porque o bien se dedica a criar a sus hijos o a cuidar de sus seres queridos. Como informa Rosa Buendía, «las mujeres solicitaron el 85,2% de las excedencias para el cuidado de familiares en 2023 en Córdoba». Es decir, que de cada diez excedencias que se solicitaron para cuidado de familiares, ni dos las pidieron hombres.

Gráfico. La mujer en el mercado laboral de Córdoba / Ramón Azañón

[Pincha aquí para ampliar el gráfico]

No solo en la falta de corresponsabilidad se basa la diferencia laboral entre hombres y mujeres. Buendía recuerda que «la brecha persiste porque la mujer sigue desempeñando puestos de trabajo de menor cualificación, en donde los salarios son más bajos». Sí es cierto que dicha brecha se ha reducido, algo que los sindicatos achacan, sobre todo, a la reforma laboral y a la subida del SMI, que beneficia especialmente a ellas porque tienen contratos más precarios y ocupan puestos inferiores.

Así están los salarios

Según los últimos datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, de septiembre de 2023, el salario medio bruto en Córdoba era de 1.809 euros. Mientras el de los hombres llegaba a los 1.950 euros, el de las mujeres se quedaba en 1.654. Son casi 300 euros de diferencia en una provincia que es la tercera por la cola en este sentido.

Y llegan las pensiones

Sufrir una mayor precariedad laboral desemboca en una jubilación también más precaria. Según los datos de la Seguridad a febrero de 2024, la pensión media en Córdoba es de 1.178,19 euros: ellos cobran de media 1.311,15 euros, ellas, 1.048,93. Dentro de las pensiones contributivas, solo en una de ellas las mujeres cobran más, la de viudedad, y ni siquiera está relacionada con su carrera profesional.