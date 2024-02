La huelga convocada tanto en Renfe como en Adif para este viernes 9 de febrero está teniendo un escaso seguimiento según la información de las instituciones oficiales. En concreto, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) asegura que en la capital cordobesa ningún trabajador ha secundado el paro sindical en las primeras horas. Durante el turno de noche, en la estación de Córdoba había 16 trabajadores y todos han acudido a sus puestos con normalidad, de acuerdo con la información oficial. En el turno de mañana, de 182 empleados sólo han faltado 11. En total, el porcentaje acumulado en los dos primeros turnos es del 5,5 por ciento de seguimiento.

A estas horas el sindicato convocante, CCOO (al que luego se sumó el Sindicato de Circulación Ferroviario), no ha informado sobre el grado de aceptación de la huelga en Córdoba. Ahora bien, que en la capital cordobesa casi todos los trabajadores hayan acudido a sus puestos no significa que no haya retrasos en los trenes que pasan por la ciudad, ya que pueden verse afectados en sus puntos de origen.

A media mañana, la página web de Renfe informada de que se han suspendido cinco trenes en dirección a Sevilla (de todo tipo) para este viernes con motivo de la huelga, sobre un total de 28 enlaces. Hacia Madrid, han sido 6 convoyes de 22 salidas previstas los que han tenido que suspender el servicio. En dirección Málaga, han sido 5 de 15 los afectados. Teniendo en cuenta únicamente las salidas desde Córdoba hacia estos tres destinos, el porcentaje de trenes suspendidos por la huelga ha sido de un 25 por ciento (16 de 65 trenes).

Demandas

Los sindicatos piden el desbloqueo del acuerdo de implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales en Adif, que estaba ya negociado entre el Comité General de Empresa y la compañía, y del de las categorías de ingreso en Renfe. El acuerdo sobre la jornada laboral de 35 horas en Adif se ha encontrado con un bloqueo por parte del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible.

En cambio, el acuerdo alcanzado en Renfe sobre las categorías de ingreso cuenta con un informe positivo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, pero no acaba de emitir el suyo el de Función Pública. CCOO está a la espera de una respuesta por parte de Función Pública que aún podría hacer posible la desconvocatoria de la huelga en Renfe.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha determinado unos servicios esenciales para asegurar la movilidad de viajeros y mercancías durante la jornada de huelga del 75 % en Cercanías en hora punta (de 06.00 a 09.00, de 13.30 a 15.30 y de 18.30 a 20.30) y del 50 %, el resto de la jornada.

En cuanto a Media Distancia, la resolución del ministerio fija que circulará en servicios mínimos un 65 % de los 641 trenes programados para mañana, es decir 420, con lo que 221 quedan cancelados.

Trenes AVE

En lo que se refiere a los trenes de alta velocidad y larga distancia, circularán 241, un 73 % del total de 330 programados, quedando cancelados 89.