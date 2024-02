Córdoba recibirá entre este jueves y el próximo domingo la mitad de la lluvia habitual para un mes de febrero. Se trata de la previsión realizada por la Agencia Estatal de Meteorología, cuyo delegado territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla, Juan de Dios del Pino, avanza que algunas zonas de la provincia (principalmente, en la sierra) podrían recoger una media de 30 litros de agua por metro cuadrado. La precipitación media para el segundo mes del año en la estación de Córdoba Aeropuerto (tomando como referencia el periodo 1981-2010) es de 55 litros por metro cuadrado.

Las previsiones de la agencia indican que este jueves y el viernes se registrarán las precipitaciones más abundantes, aunque también se espera lluvia el sábado y el domingo. Las temperaturas se moverán entre las máximas de 22 grados centígrados previstas para el lunes y las mínimas de dos grados que marcará el termómetro el domingo.

La semana que comienza el 12 de febrero no se descarta la lluvia, aunque se trataría de precipitaciones poco importantes. No obstante, las dos últimas semanas del mes podrían ser más lluviosas que la media, con alrededor de 13 litros por metro cuadrado. Estos resultados ayudarían a que febrero, que no ha registrado precipitaciones durante los primeros días, acabe finalmente con lluvias en torno al valor normal para este mes. Cabe recordar que en enero las precipitaciones han dejado 57,1 litros en Córdoba y este dato se considera dentro de lo normal, pese a ser algo inferior a la media, que se encuentra en 66 litros en la capital.

Marzo, más lluvioso de lo normal

Después de estos precedentes, Juan de Dios del Pino también avanza que marzo (cuando se celebrará la Semana Santa) «puede ser más lluvioso que la media», que se encuentra en 49 litros. En abril, que es algo más lluvioso, se reciben una media de 55 litros por metro cuadrado y después de este mes las precipitaciones comienzan a caer.

Al hilo de estas previsiones, el delegado territorial de la Aemet en Andalucía confirma que «no parece probable» que se vaya a solucionar el problema de la sequía en los próximos meses y recuerda que estos periodos, generalmente, terminan a partir de octubre o noviembre, que son más lluviosos.

«Ha habido primaveras sorprendentemente lluviosas. De momento, no es lo que se espera, pero tampoco una primavera va a solucionar el problema de la sequía. La sequía es más compleja, puede haber más agua en los pantanos, pero también están los acuíferos, la tierra, un montón de cuestiones y no solo el agua embalsada», recuerda este responsable de la Aemet.