«Habría que crear ayudas para consolidar a la joven empresa»

Víctor Macías, de 38 años, es desde finales de enero el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Córdoba. Aunque es nuevo en el cargo, no lo es en la asociación, puesto que ha sido su secretario desde 2022 y tiene muy claro que va a continuar con el trabajo realizado por la anterior directiva. Se ha marcado tres líneas de actuación: ayudar a consolidar las empresas para que superen el «valle de la muerte», atraer al relevo generacional y conectar más a las empresas de los municipios de Córdoba con la capital.

¿Cómo resumiría la realidad de los jóvenes empresarios en Córdoba?

La realidad de los jóvenes empresarios en Córdoba, al igual que en el resto de España y eso que en Andalucía estamos menos mal, es la incertidumbre. Los nuevos cambios de políticas actuales nos crean incertidumbre, porque no sabemos los nuevos costes de personal que afectan a los costes de producción. Incertidumbre es la palabra que lo resumiría.

En cuatro años ha crecido el número de asociados de AJE Córdoba de 250 socios a 450. ¿Qué refleja esta cifra?, ¿que AJE Córdoba va bien o que lo que va bien es el tejido empresarial de Córdoba?

Demuestra que el tejido empresarial de Córdoba va bien y AJE se nutre de ello. Va bien, porque la gente sigue emprendiendo y sigue luchando. Va bien, cada vez hay más asociados y cada vez se constituyen más empresas. Luego, viene el problema de la vida de la empresa. Se crean muchas empresas, pero pasado un tiempo cierran.

Lo definía usted como «el valle de la muerte», ya que a los tres o a los cinco años de la creación de una empresa esta desaparece. ¿A qué se debe?

Una empresa con financiación propia y algo de ayuda pública a los tres años se le acaba el capital y no ha llegado a soportar el coste total de sus gastos anuales. En esos tres años, los gastos han sido más grandes que los ingresos por la presión fiscal. Habría que crear unos descuentos o, mejor, una prima para que la empresa joven se sustente y no tenga el mismo gasto que una empresa consolidada en personal o en la Seguridad Social. Hay ayudas, pero no son suficientes para que la empresa supere ese valle de la muerte. A los cinco años, ya se puede considerar una empresa consolidada y puede refinanciarse o a base de una buena planificación supere ese valle de la muerte. Caen bastantes proyectos muy interesantes o con planes de viabilidad buenos. Comen más los gastos que los ingresos.

En su opinión, ¿sería necesaria una ayuda de la Administración para que las nuevas empresas superaran ese bache?

Sí y tengo claro cuál podría ser una de las ayudas, a la contratación. A una empresa que nace, que necesita personal formado, y otro que hay que formarlo. Que ese personal que hay que formarlo no tenga el mismo coste que una persona que esté formada al cien por cien. No se puede pagar lo mismo por unos empleados que no producen lo mismo. Una empresa consolidada sí puede soportar ese coste de formación, pero una empresa de nueva formación, no. Ahí, reside el problema. Hay empresas que crecen, pero tienen que formar a más gente y esos costes le producen más gastos. Las empresas de nueva creación deberían tener más ayudas en costes de Seguridad Social y de contratación. Esto es lo que come a las empresas para que lo tengan que dejar.

Uno de sus objetivos es potenciar la relación entre las empresas de la ciudad de Córdoba y de la provincia. ¿Cómo lo hará y qué beneficios vislumbra?

Ya hacemos actividades para conectarlas con mesas redondas, que funcionan bastante bien. Ahora, le vamos a dar una vuelta de rosca más, gracias a la Diputación, a través del Club del emprendedor. Una actividad que ya la estamos haciendo en Córdoba capital y que consiste en mezclar, como si fuera una especie de club de la comedia en el que una empresa de la provincia explica cuál es su origen, cuántas veces cayó y se levantó... De una forma más amena. Queremos que las empresas de la ciudad conozcan las empresas que hay en la provincia con la misma actividad para buscar las sinergias y que se relacionen más. El formato es distendido. Estamos escuchando la ponencia tomándonos algo, vas comentando y surge la relajación entre empresas y puedes llegar a más sinergias. Lo que hacemos con el afterword es atraer con un empresario de relevancia de la zona y hacemos que la gente se relacione.

Otro de sus planes es atraer al relevo generacional de las empresas...

Sí, porque cuando del consejo de administración se van jubilando las generaciones mayores, los más jóvenes se quedan solos. Y queremos que se asocien a AJE para que vean que aquí hay empresas de relevo generacional, cuenten sus problemas y vean posibles soluciones. Vamos a visitar empresas cordobesas en las que haya relevo generacional para invitar a ese relevo a que se asocie y que se sienta respaldado por la asociación.

Desde AJE se ha criticado la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, ¿por qué?

Para empezar, no tenemos claro cuándo se va a aplicar. Además, con los costes que ya tenemos una jornada con menos horas supone para la empresa un extravío increíble. No pasa esto en todos los sectores, ni a todas las empresas les afecta por igual, pero hay muchas empresas a las que los costes de producción las va a comer. Si además tenemos en cuenta la subida de precios que hay en todo de luz, de carburantes... Además, nos encontramos con una reducción de jornada y con la subida del salario mínimo interprofesional... Eso es ahogar.

¿Cree que la reducción de jornada laboral puede frenar las iniciativas empresariales?

Sí, claro. El empresario se plantea que tiene que darle una vuelta a su plan de viabilidad para ver si con las cuentas que había hecho hace seis meses puede seguir. Yo creo que sí, que reducir la jornada laboral va a reducir la creación de empresas. Si quien quiere montar una empresa no hace más que encontrar piedras en el camino, al final decidirá buscar trabajo. Tengo un proyecto para enriquecer el tejido empresarial de Córdoba, pero no lo hago, porque me encuentro con este problema.

¿Qué edad tienen los jóvenes empresarios en Córdoba y qué tipo de empresa es la que se crea?

La edad media gira alrededor de los 30/31 años, No es tan joven como nosotros queríamos. Antes la gente era más joven cuando creaba empresas. La mayoría de las nuevas empresas están enfocadas a aspectos tecnológicos, digital, desarrollo de márketing, Todo enfocado a empresas digitales o tecnológicas. Este también es un problema, porque hay muchas ayudas para el kit digital, pero tanto trabajo no hay. Hay muchas empresas que están creando departamentos para la digitalización, pero cuando se acaben esas ayudas no sabemos qué va a pasar con esos puestos de trabajo.

¿Qué barreras habría que eliminar para que AJE crezca más y para que haya más empresas de jóvenes en Córdoba?

Que cuando una persona inicia una empresa con mucha ilusión se le quitaran las piedras del camino. Montar una empresa es algo muy difícil, son muchas horas sin sueño, quitarse de la familia, de tus amigos. Si la Administración puede cogerte de la mano en facilitar el inicio de la actividad y, sobretodo, ayudar a que la empresa se consolide, a que la empresa madure, sin costes extraordinarios en la contratación o en los impuestos. Eso hace que el tejido empresarial crezca. AJE es una gran familia en la que todos los empresarios hablamos, nos contamos nuestros problemas, salen sinergias, salen proveedores y salen clientes. Si la administración pública facilitase un poco la consolidación de la empresa, sería la ayuda más importante. Todos los meses perdemos asociados, lo que pasa es que se asocian más de los que perdemos.