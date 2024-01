La tienda de H&M en Córdoba no se verá afectada por el despido colectivo iniciado por esta multinacional para cerrar 28 centros en España y prescindir de 588 trabajadoras. La cadena sueca emplea a una treintena de profesionales en su local ubicado en el centro comercial La Sierra y los sindicatos CCOO y UGT han informado este lunes de que, según lo anunciado hasta el momento, la actividad se mantiene.

La responsable de Comercio de CCOO, María José Merino, apunta no obstante la posibilidad de que alguna trabajadora se acoja a medidas de salida voluntaria en caso de que el grupo lo plantee. También detalla que Andalucía, donde operan alrededor de 18 tiendas, es la comunidad autónoma más afectada por el plan de reestructuración, que ha sido motivado por causas organizativas y económicas.

De este modo, H&M prevé cerrar seis centros en Almería, Huelva, los municipios gaditanos de Jerez de la Frontera y Algeciras, el sevillano Alcalá de Guadaíra y la propia capital hispalense. Tras este, el segundo territorio más perjudicado es Castilla y León, con el cese de actividad en cinco establecimientos.

María José Merino afirma que "el expediente de regulación de empleo nos parece muy agresivo, se pueden hacer muchas más cosas antes". Esta semana, la parte social y la empresa mantendrán su primera reunión para negociar la iniciativa. La responsable sindical señala que la negociación no tiene un tiempo límite y prevé que "hasta finales de año no saldrán de la empresa los afectados".

En cuanto a la situación del grupo, comenta que "no termina de levantar la actividad" después de la pandemia de coronavirus. Ya realizó otro despido colectivo tras la crisis sanitaria y en los últimos años sus trabajadores han realizado huelgas y movilizaciones. De hecho, en 2023 fueron a la huelga por la mejora de salarios y condiciones laborales. La representación de los trabajadores también ha tenido dificultad para firmar el plan de igualdad, según indica, y este ha sido suscrito recientemente.

María José Merino entiende que lo ocurrido a esta multinacional "es la demostración de que las políticas comerciales de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos de libre apertura del comercio no son ninguna garantía de que se mantiene el empleo, no se cierra o no se despide a la gente. Al final, cuando nos les interesa, las multinacionales cierran y se van".

Por su parte, la responsable de Comercio de UGT, Estela Cabanillas, ha afirmado también que, en principio, la tienda de H&M en Córdoba no está afectada por el ERE. Los trabajadores despedidos saldrían de las oficinas de esta cadena y de las tiendas que cerrará.