El 100% de la plantilla de H&M de Córdoba ha secundado hoy la primera jornada de huelga convocada por CCOO en "en defensa de la mejora de condiciones laborales y salariales de la plantilla", según informa CCOO en una nota de prensa. El sindicato explica que la convocatoria de huelga -a la que están llamados hasta 4.000 empleados de H&M en toda España- se produce después de que no se alcanzara un acuerdo en el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje) que acercara posturas con las reivindicaciones de la representación sindical.

La responsable de Comercio de CCOO de Córdoba, María José Merino, considera que la plantilla “ha respondido a la convocatoria dejando claro a la empresa el malestar que hay por la situación y por las condiciones en las que están trabajando”. Por ello, la responsable sindical espera que la empresa reflexione, porque CCOO siempre está abierto a negociar para valorar y encontrar una solución que mejore las condiciones laborales y salariales que afectan a 3.700 trabajadoras y 700 trabajadores en toda España, 22 de ellos en Córdoba”.

En este sentido, Merino remarcó que “no podemos permitir que el comercio, un sector tan importante para la economía, y en el caso de Córdoba aún más, siga precarizando las condiciones laborales y salariales de las plantillas” y por ello “hay que valorar muy positivamente la respuesta del personal de H&M en Córdoba, y más, en el día de inicio de las rebajas”, remarcó.

El lunes 26 de junio hay conovocada otra huelga

"Cabe recordar -señala CCOO- que después de meses de negociaciones en los que se ha planteado a la empresa la necesidad de mejorar las condiciones salariales y laborales de la plantilla a través de la creación de sistemas de incentivos y que no se aplique la cláusula de compensación y absorción, así como la importancia de sustituir a aquellas personas que se encuentran de baja para que no se agrave aún más la sobrecarga laboral que ya soportan las plantillas, estaba a punto de cerrarse un acuerdo que finalmente no se ha podido firmar por no concretar la empresa los incentivos e insistir en tocar el complemento salarial de las bajas por enfermedad".

De no haber un acercamiento de posturas, CCOO mantiene la convocatoria de huelga de 24 horas para el próximo 26 de junio.