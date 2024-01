“El Carnaval se debería acercar a los barrios y mostrarlo en los colegios”

Ángeles Mellado (1980, Madrid) es presentadora y directora de Procono Televisión en Córdoba y lleva más de dos décadas contando cada febrero todo lo que ocurre en el Carnaval de Córdoba, así fue como su profesión le ha llevado a descubrir y sentir la pasión del 3x4.

Se acerca el día del pregón ¿lo tiene todo preparado?

Está escrito, pero se encuentra en fase de revisión y mejora; siempre me gusta ir leyendo, te vas acordando de cosas y vas perfilando detalles. Nadie ha leído nada.

El día de su presentación avanzó que no sería un pregón al uso, ¿a qué se refiere?

Yo no pertenezco a ninguna agrupación carnavalesca, no soy autora ni canto en ningún grupo. Soy una mera trasmisora y comunicadora de lo que yo vivo en febrero; por eso, mi perspectiva y puesta en escena no puede ser la misma que la de otros pregoneros que me han precedido, como por ejemplo, Pepín Carrillo, que es una autoridad pura y dura del carnaval. Imagínate que en su día estuvo Juan Carlos Aragón, con solo subirse con su guitarra ya tenía el pregón hecho y ganado –risas-. Va a ser diferente porque me lo he llevado un poco a mi terreno, es vivir mi experiencia durante todos estos años, lo que he sentido y percibido con la fiesta del Carnaval en todas sus áreas: en los ensayos, en los concursos, en la calle, en el día de la sultana, el día de los mayores, todo lo que engloba el Carnaval.

¿Su afición vino gracias a su profesión?

Sí, fue algo inesperado. En 2002, el día antes de la final me dijeron que tenía que ir a presentarla, yo no había visto en mi vida nada de Carnaval, no sabía lo que era una chirigota ni una comparsa, no había escuchado nada y allí fui, en un directo de siete horas sin saber dónde me metía. Ese año fue complicado, y mira que tenía a mi lado a Juan Domínguez Patato, que me ayudó muchísimo, pero recibí mis críticas. Y al año siguiente, como ya me tocó desde el inicio, pues me empapé, ya no me iba a pasar lo mismo; me metí de lleno para saber lo que estaba hablando. Y desde entonces todos los años estoy contando el Carnaval de Córdoba.

¿Qué ha cambiado de ese carnaval que conoció al actual?

A día de hoy es otro diferente, hay cosas que han mejorado y otras que se han ido perdiendo o se han ido dejando de lado y quizás deberían ponerse otra vez en el punto de mira para no perderlas.

¿Cómo cuál?

Pues mira, la elección de la sultana y el sultán antes era una fiesta, participaban muchos chicos y chicas y se vivía con mucha ilusión, era un día muy entretenido, eso se ha perdido prácticamente, ahora incluso se ha perdido el ver todo lleno de disfraces. Creo que es algo que se debería recuperar porque es una forma de hacer llegar el Carnaval a gente joven que no lo conoce y que a lo mejor pueden llegar a engancharse a este veneno que quien lo prueba no sale.

"La calidad del concurso y de los grupos ha crecido de manera exponencial"

¿Y en qué cosas ha mejorado?

La propia calidad del concurso y de los grupos ha crecido de manera exponencial. Ahora mismo tenemos unos grandísimos autores que hacen verdaderas obras de arte, hacen magia, con esas letras en las que son capaces de transmitir desde una crítica hasta el sentimiento más carismático. El Carnaval en sí en una obra de arte.

¿Y el público también ha cambiado? Ahora se ven sesiones con las butacas vacías...

Esa es la parte mala también, que se ha perdido público. Las preliminares son sesiones en el concurso donde hay muchísima gente, es la primera vez que actúan y las butacas suelen estar prácticamente llenas; pero cuando llegamos a semifinales es muy triste, hay agrupaciones que cantan a última hora y quizás tienen a 20 personas en la sala. Creo que deberíamos darle una vuelta y buscar quizás que coincidan en fin de semana o a finales de semana porque una semifinal un martes que termina a media noche, no es algo a lo que todo el mundo pueda ir. Antes había colas en el Gran Teatro para sacar un abono o para una entrada y se hacían colas desde la noche de antes, hoy eso no se ve. Esas sesiones en las que las agrupaciones vienen a darlo todo, que se juegan el pase a la final y que se vean solas… me da mucha pena, es un esfuerzo que han hecho ellos y creo que se merecen un mínimo de acompañamiento y de respeto.

Otro gran cambio fue abrirlo a gente de fuera, ¿cómo lo valora?

Antes había dos concursos, estaba el de la capital y el de la provincia; no entraban todas las agrupaciones en la misma criba, se daban premios por separado, entonces la competencia era entre los de aquí. Tampoco venían apenas agrupaciones de fuera, además, no se podía ir a Cádiz, los que iban no podían concursar aquí. Ahora, al ser un concurso en el que puede participar todo el mundo, hay competencia y eso es bueno porque te pone las metas más altas.

¿Qué caracteriza al Carnaval de Córdoba?

Pues creo que ha bebido mucho del carnaval cuna que es Cádiz. A nivel de concurso, la segunda ciudad que tiene una calidad y que además atrae a la gente, es Córdoba. Aunque es algo que luego no se aprovecha en la ciudad.

¿Cómo podemos aprovecharlo?

Falta quitar muchos prejuicios que hay ante el Carnaval. Eso va en nuestra idiosincrasia, que no somos capaces de valorar la calidad que tenemos aquí en muchísimos aspectos, también en esta fiesta. Si se aprovechase la masificación de Cádiz y la belleza de Córdoba sería una oportunidad para atraer turismo a la ciudad en febrero, que es uno de los meses más fríos en hostelería y turismo. Además, por parte de las instituciones se debería acercar el Carnaval a los barrios y mostrarlo en los colegios. La música, sea la que sea, es un valor importantísimo en los niños, hay muchos que tienen cualidades que desconocen y que están ahí, que escriben estupendamente y nos estamos perdiendo un autor de carnaval increíble porque no saben lo que es esto.

¿Hay cantera?

Eso es otro de los pilares en los que los carnavaleros de Córdoba están trabajando mucho, porque continúe esa cantera. Este año tenemos tres agrupaciones infantiles y una juvenil que el año pasado fue infantil. Se debería seguir ahí y, como te digo, debemos acercarnos a los barrios, a los colegios, enseñarles lo que es un punteo de una guitarra, el compás de una caja y un bombo y enseñarles a escribir.

¿Con los coros no ocurre lo mismo, no?

Córdoba no es una ciudad de coros, este año es el tercer o cuarto coro que vivo desde que empecé, el primero que vi lo trajo un grandísimo amigo, y fantástico carnavalero que es David Amaya Awito, que se ha atrevido con todo; luego creo que nos acompañó un coro de fuera, y ahora Pepín Carrillo se ha atrevido este año a traernos un coro. Es muy difícil, necesitas muchas voces, músicos y bueno, cuesta mucho trabajo coincidir tanta gente a la hora de ensayar.

¿Cuál es el papel de la mujer en el Carnaval de Córdoba?

El papel de la mujer en el carnaval creo que es uno de los papeles fundamentales, aunque no se haya valorado todo lo que debería. Tenemos mujeres de Carnaval grandísimas que han peleado muchísimo porque la figura de la mujer esté en primera línea, que no se quede solo a las modistas, a las maquilladoras, a las que aguantan a los niños mientras tú te vas a ensayar; están ahí para componer letras, hacen magia encima del escenario, sacan una música, acoplan voces y horarios, algunas con remordimientos de mala madre, y, aunque en su momento no se le reconoció la calidad que tenían, hoy en día puede verse gracias a que no se rindieron, por eso han conseguido que tengamos bastantes agrupaciones de mujeres con calidad en nuestro concurso.