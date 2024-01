El sindicato de enfermería Satse Córdoba ha anunciado este miércoles en un comunicado que "ha iniciado con fecha 23 de Enero de 2024 procedimiento para la vía judicial contra las direcciones gerencias del hospital Reina Sofía, hospital Infanta Margarita de Cabra y hospital Valle de los Pedroches, de Pozoblanco por ocultar información necesaria para que Satse pueda ejercer con garantías la función representativa de los profesionales que la ley asigna como sindicato más representativo en la sanidad pública de la provincia de Córdoba".

Satse recuerda que, "con fecha 18 de diciembre de 2023, solicitó información a las tres citadas gerencias, referente al proceso iniciado de reducción de listas de espera a través del sistema de autoconcierto. Al respecto, solicitó relación detallada de los procesos sujetos al programa actual de reducción de lista de espera quirúrgica en las especialidades de Traumatología, Oftalmología, Cirugía General y de Aparato Digestivo y Dermatología; cantidad económica asignada a cada proceso para la resolución del mismo a través del programa de reducción de lista de espera y porcentajes de la cantidad económica signada a cada proceso, a distribuir entre las categorías de personal médico, enfermeras, auxiliares de enfermería y celadores".

Continuas peticiones

"Información que no ha sido facilitada a Satse", critica este colectivo, "reiterando su petición de información con fecha 2 de enero de 2024, la cual tampoco ha sido atendida por la Administración sanitaria que persiste en el oscurantismo informativo y la falta de transparencia acerca de lo solicitado y que es necesaria para que Satse pueda ejercer con garantía su labor sindical, pues no podemos olvidar que cuestiones que afectan a jornada de trabajo, horarios, turnos, retribuciones, etc., son elementos esenciales en las condiciones de trabajo de los profesionales y que a fecha de hoy se oculta para que Satse no pueda conocer la situación real de las condiciones laborales y retributivas en las que se está desarrollando el programa de autoconcierto para reducir las listas de espera en la sanidad pública de la provincia de Córdoba.

Por todo ello, Satse ha decidido iniciar el procedimiento para la vía judicial, "por ir contra la normativa vigente, la ocultación de la información solicitada además de suponer un atentado contra la libertad sindical y los derechos fundamentales preservados en nuestra Constitución".