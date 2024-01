"La IA podría ayudar a mejorar las condiciones de las ciudades"

Su trayectoria, siguiendo de cerca, desde hace décadas, la evolución de la IA, le avala. Sebastián Ventura, además de vicerrector de Transformación Digital y Gestión de Datos de la Universidad de Córdoba, es catedrático en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artifical. Estos son los últimos proyectos de la UCO y su análisis de algunos fenómenos actuales.

Recientemente, se puso en marcha el diseño del nuevo sistema logístico del Ejército, el Silpre, en el que la Universidad de Córdoba juega un papel esencial. ¿Está preparada la UCO para este reto?

Sí. Yo siempre digo que nos sentimos orgullosos doblemente. Primero porque estamos codeándonos con dos empresas de la talla de Navantia e Indra. A nivel ya personal, soy el investigador responsable del proyecto, y lo era antes de pasar por el Rectorado. Es que reconozcan, digamos, la capacitación que tienen los grupos deinvestigación de la Universidad de Córdoba para acometer un proyecto de esta emvergadura. La raíz es un proyecto [Manpredic] que se inició en la Universidad de Córdoba con la colaboración del Parque de Ruedas de El Higuerón. Tenemos experiencia. Y, específicamente, en el tema que nos ocupa, el mantenimiento de plataformas terrestres, somos los que más experiencia tenemos. Cada uno es experto en una parte. La unión de los tres es muy positiva para que el proyecto salga adelante.

La universidad tiene en marcha otros proyectos relacionados con Inteligencia Artificial y con la logística. ¿En qué consisten?

Mi grupo de investigación está trabajando en un par de proyectos, todavía abiertos. Este proyecto de mantenimiento predictivo es tan grande que es el que más tiempo nos ocupa, pero tenemos un proyecto que está relacionado con lo que se llama agricultura de precisión. Estamos con una empresa, utilizando información sensorizada de los cultivos para intentar hacer modelos de seguimiento de esos cultivos [...]. También hay un proyecto que va a arrancar ahora, que no conozco bien porque lo lleva un compañero, pero que está relacionado con análisis de datos aplicado al transporte. Es con una empresa muy relacionada con la gestión de flotas y lo que hacen es analizar el flujo de transporte, el flujo estacional, cuánto recorrido, cuándo se mueven más coches, qué recorridos son los que van evolucionando a lo largo del tiempo. Está también relacionado con las sanciones [...]. Dentro de mi departamento, hay otros grupos de investigación que están trabajando en muchos temas. Hay compañeros que están trabajando en biomedicina, nosotros también tenemos pendiente una publicación de temas de previsión de alzhéimer. Realmente, se están haciendo muchas cosas.

Todos parece que tienen un factor en común: la predicción. ¿Es la IA la nueva bola de cristal?

Los modelos predictivos son muy antiguos. Lo único que pasa es que los modelos que se hacían antiguamente, modelos más bien teóricos, eran matemáticos puros, analíticos, requerían un conocimiento muy profundo del problema [...] y, luego, una generación de experimentos para validar los modelos. [...] Hoy en día, con las técnicas de Inteligencia Artificial, parte de esos modelos se generan de forma automática, utilizando directamente los datos. Se trata de obtener información de interés sobre el problema que quieres modelar e intentar que la herramienta de Inteligencia Artificial sea capaz de encontrar los patrones que son la clave para modelar el fenómeno. [...] Tiene incovenientes respecto a otros. Son modelos opacos, en el sentido de que es más difícil obtener información. De hecho, hoy en día hay mucha gente que está intentando generar explicaciones o información que nos diga cómo el modelo se está comportando o por qué el modelo hace las predicciones que hace [...].

¿Ese es el siguiente paso de la IA?

Efectivamente. En lo que se está intentado trabajar, ahora que ya la tecnología parece que más o menos está en funcionamiento, es en que los modelos sean justos, robustos, que estemos seguros de que lo que hacen está bien y que tengamos trazabilidad. O sea, que sepamos de donde han salido los datos de los modelos, cómo se ha generado el modelo, que, si tenemos que cambiar el modelo, por qué tenemos que cambiarlo y cómo lo hemos cambiado, y, otra de las cosas muy importante, ver cómo los modelos van evolucionando en el tiempo.

¿Los expertos, como usted, sienten miedo a la IA?

No necesariamente. A lo que es la tecnología en sí no hay que tenerle nunca miedo. Creo que el miedo hay que tenerselo al uso que se haga de la tecnología. [...] Yo creo que los gobiernos y los mismos ciudadanos tenemos que ser conscientes de lo que hay. Tenemos que potenciar que se regulen las cosas. Ha habido noticias en los últimos meses de usos que se han hecho de la Inteligencia Artificial para generar noticias falsas, imágenes falsas, que traspasan los límites de la honestidad y de la legalidad. Lo que hace falta es legislar y regular el uso [...].

Problemas que afectan a Córdoba, como la sequía, ¿podrían encontrar algún tipo de solución en la tecnología?

Eso es difícil decirlo, podría haber modelos. A lo mejor hay modelos de Inteligencia Artificial que permiten optimizar el uso del agua, mejorar las condiciones de la ciudad. No solo la sequía, sino también el clima, que se permita regular mejor la temperatura. Creo que podría ayudar. Sobre todo, a lo mejor no tanto a resolver la sequía, sino más bien a optimizar el uso inteligente del agua, hacer un uso más sostenible de ciertos recursos, mejorar las condiciones que hay en las ciudades. Creo que la IA puede ayudar, por supuesto que sí, porque, al fin de cuentas, es una herraminta que permite modelar muchos procesos que son complicados.

Se habla de pérdida de empleos. A nivel laboral, ¿la IA es una amenaza o una oportunidad?

Estoy convencido de que la tecnología en sí no perjudica, lo que pasa es que hay que darle un enfoque a todo en positivo. ¿La Inteligencia Artificial se puede utilizar para mejorar la vida? Sí. ¿Automatizará tareas la robótica y la Inteligencia Artificial? Vamos a ver, los trabajos que hacen ahora los sistemas de IA son trabajos rutinarios. Entonces, están quitando puestos de trabajo de bajo cualificación, pero están creando puesto de trabajo de alta cualificación, con muchos mejores sueldos, con condiciones de trabajo mejores. [...] No podemos ir contra el progreso. Antes decían que las cosechadoras iban a quitar trabajo a los agricultores. Claro, pero también les ha quitado las condiciones de trabajo, que eran esclavos de la tierra. Ahora mismo están saliendo muchas profesiones relacionadas con el uso de la tecnología [...]. Es fundamental que la gente joven sea consciente de ello y se meta en este tipo de profesiones, o estudien carreras que están relacionadas. Luego, van a seguir existiendo muchas profesiones que no se van a ver tan afectadas. Creo que, al final, es una evolución de la sociedad como tantas [...]. Hay que intentar que la sociedad reaccione en positivo y proporcione a sus ciudadanos las oportunidades.