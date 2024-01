La hostelería pide a Urbanismo que no limite la licencia de veladores al aforo interior del local

La hostelería quiere que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) no limite el permiso para la instalación de veladores en los bares y restaurantes de la capital cordobesa al aforo de estos locales. Es decir que se puedan poner, si así lo desea el hostelero, más mesas fuera de su establecimiento de las que puede poner en su interior. Este criterio que supedita el número de veladores al aforo había empezado a aplicarse en la concesión de licencias del 2024 (el 31 de enero acaba el plazo para la entrega de solicitudes), al menos en los nuevos negocios y en algunas zonas de la ciudad, y a criterio discrecional de los técnicos de la Gerencia. Y eso es precisamente lo que quiere evitar la hostelería, «la discrecionalidad» de la medida, dice Jesús Guerrero, presidente de Hostecor.

Para este sector, ese modo de aplicar la normativa y conceder las licencias de veladores puede provocar un agravio comparativo entre empresarios. Además, defienden los hosteleros que este criterio tampoco se está aplicando en el resto de las provincias andaluzas, lo que añadiría un agravio aún mayor a los cordobeses. «Queremos que se aplique la ley en vigor y no la anterior», sostiene.

En la mesa de veladores aún no se ha debatido esta cuestión (está prevista la convocatoria de esta comisión de trabajo en las próximas semanas), pero el Consejo del Movimiento Ciudadano no la vería con buenos ojos. De hecho, en el decálogo que el organismo de participación que preside Juan Andrés de Gracia elaboró hace unos meses se incluían cuestiones como que el incumplimiento de retirar sillas y mesas tras el cierre del bar se sancionase fundamentalmente con la retirada del material de la calle; que el mobiliario no pudiera ocupar más allá del 50% de la anchura de la calle o el 20% de una plaza; y que las licencias de veladores estén en relación con el aforo del establecimiento, marcándose un máximo de ocupación.

Estas cuestiones se ponen encima de la mesa cuando ciudades como Sevilla, que se encuentra renovando su ordenanza de veladores (la nuestra es de 2008), se plantea endurecer su política para la ocupación de la vía pública. En concreto, la idea que baraja el Ayuntamiento de la capital hispalense es retirar el permiso para la colocación de veladores a todos aquellos hosteleros que reciban dos sanciones graves. En caso de que los incumplimientos sean reiterados, además, el Ayuntamiento pondrá esta situación en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente. La ordenanza sevillana contempla un nuevo régimen sancionador para los establecimientos que la incumplan: multas que oscilan entre los 300 euros de las menos graves, y los 120.000 euros de las muy graves. En Córdoba, donde se ha apostado por un modelo basado en el diálogo entre las partes (la mesa de veladores es el mejor ejemplo) la demanda del CMC es que el sistema de sanción sea más ágil.

En Córdoba

Fuentes de la Gerencia Municipal de Urbanismo explican que en estos momentos están estudiando algunas de estas cuestiones y que se está analizando la guía interpretativa de la metodología para la evaluación del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica que publicó la Junta de Andalucía.

Se trata de un documento que aplica las normas aprobadas en el decreto-ley 15/2020, de 9 de junio, sobre el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía --en ese decreto, también se regularon sus modalidades, el régimen de apertura o la instalación y los horarios de apertura y cierre de los establecimientos de hostelería--, y ayuda a calcular, sin necesidad de realizar mediciones, la potencia acústica de los veladores. La idea es que los técnicos de Urbanismo puedan realizar un análisis acústico para determinar los niveles de inmisión de ruido, teniendo en cuenta el número y ubicación de los veladores.

Hasta el 31 de enero

Respecto a las licencias de veladores del año en curso, cabe recordar que la Gerencia Municipal de Urbanismo amplió hasta el 31 de enero el plazo para solicitar los permisos. El organismo municipal dictó una resolución mediante la que prorrogó por un mes el periodo establecido para pedir los permisos necesarios para colocar mesas y sillas en las terrazas de establecimientos de hostelería en Córdoba. De esta manera, en apenas medio mes concluirá el plazo que tenían los locales que demandaban permiso tanto para prorrogar el que ya tenían concedido del año anterior (renovación) para todo el ejercicio, como los que querían uno nuevo o una ocupación diferente de la vía pública de la ya concedida. La ampliación afecta también a los establecimientos que se encuentran en las zonas de ordenación conjunta.