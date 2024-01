La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha abonado ya más de 650.000 euros (en avales y en metálico) tras la anulación del plan de recogida neumática de basura. Según han señalado a este periódico fuentes municipales, se han efectuado, de oficio, devoluciones en metálico por valor de 154.571,26 euros y 502.456 euros en garantías y avales. Las fuentes consultadas señalan que no se trata de indemnizaciones, sino de devoluciones de oficio de avales y garantías que se entregaron en su momento por parte de propietarios de viviendas ubicadas en las zonas donde ese plan de recogida era obligatorio. Y es que durante la época de Luis Martín al frente de la Gerencia de Urbanismo, se permitía entregar avales en sustitución de construir en las urbanizaciones las salas y contenedores que conformaban el sistema, ya anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Estas devoluciones de los avales entregados en su día no tienen nada que ver con las reclamaciones patrimoniales que han puesto ya varias comunidades de propietarios que sí pagaron un precio más elevado por sus pisos al tener sus urbanizaciones los contenedores y los cuartos construidos.

Los datos

Según precisan las fuentes consultadas, en Urbanismo se han recibido 35 solicitudes de devolución de avales y garantías tras la anulación del plan de recogida tras una sentencia del TSJA de finales de 2022 y una aclaración posterior, de principios del año pasado. Las mismas fuentes concretan que en metálico ya se han devuelto 154.571,26 euros de 272.262,36 acordados. En el caso de garantías en avales, el montante total llega a los 684.030 euros y se han devuelto 502.456 euros. Es decir, que entre metálico y avales se han devuelto 657.00 euros de un montante total que roza los 956.300.

El dinero se devuelve, como es obvio, porque las labores para las que debía dedicarse, como era habilitar espacios para esa primera parte del sistema de recogida no se va a poner en marcha al anularse el plan que lo recogía. Estas devoluciones, aseguran desde Urbanismo, se llevan dando ya de oficio desde hace algún tiempo.

Reclamaciones patrimoniales

Otra vía distinta debe seguir la resolución de las reclamaciones patrimoniales presentadas ante el Ayuntamiento por comunidades de vecinos que tienen los cuartos de recogida en sus urbanizaciones sin que se hayan puesto (ni se vayan a poner) en marcha. Varios despachos de abogados ya confirmaron a finales del año pasado a este periódico que se habían presentado dichas declaraciones y algunas más estaban pendientes de llegar para principios de este año.

Dado que se trata de un procedimiento abierto, desde Urbanismo no han concretado ni cuántas reclamaciones han llegado ni cuándo ni cómo se resolverán las mismas. Los despachos consultados señalaron en su día que el objetivo era llegar a un acuerdo con la administración y evitar así judicializar el asunto. En el caso de que el acuerdo no se alcance, se abriría la vía judicial recurriendo al contencioso-administrativo. Una vez registradas las reclamaciones, la administración tiene seis meses para contestar. Si esa contestación no llega, existiría un silencio administrativo que llevaría el asunto hasta los tribunales.