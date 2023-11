Unos 2.000 afectados por la recogida neumática ya han reclamado ante el Ayuntamiento de Córdoba

Unos 2.000 cordobeses, reunidos en más de una veintena de comunidades de vecinos, ya han presentado ante el Ayuntamiento de Córdoba las reclamaciones patrimoniales por la nulidad del sistema de recogida neumática de basura. La cifra, además, irá aumentando conforme pasen los días. Dos de los despachos de abogados que representan a estas comunidades de vecinos han confirmado a Diario CÓRDOBA que el pasado martes registraron las correspondientes reclamaciones patrimoniales. Son Lanvèrt y Abla y Rich y Asociados. Desde la primera firma, explican que han puesto 14 reclamaciones (una por cada comunidad representada), que abarcan a unas 1.000 familias. Laura Rodríguez Rebollo, de Abla, detalla que han presentado ocho y esperan una más en los próximos días, por lo que a 100 vecinos por comunidad de media (con grupos más numerosos y otros no tanto), son unos 900 cordobeses los que ya han pedido la reclamación al Ayuntamiento.

Desde ambos despachos han mostrado su disponibilidad a llegar a un acuerdo con la administración para poder llegar a una solución desde la vía extrajudicial. En el caso de que el acuerdo no se alcance, se abriría el camino judicial recurriendo a la vía contencioso-administrativa. Una vez registradas las reclamaciones, el Ayuntamiento o la Gerencia Municipal de Urbanismo (se entiende que debe ser el primero, pues fue la administración que aprobó el plan de recogida) tienen seis meses para contestar. Si esa contestación no llega, existiría un silencio administrativo que llevaría el asunto a los tribunales.

Las dos firmas señaladas no las únicas que están llevando los casos de los afectados. Por ejemplo, Cecilio Valverde, que defendió a los promotores que denunciaron la instalación de la central de recogida y que acabó con la anulación de todo el plan, también representa a varias comunidades, pero aún no ha interpuesto las reclamaciones pertinentes.Sí han llegado algunas más desde el despacho madrileño Bordoy & Verumendi Abogados, pero como reclamaciones individuales, no por comunidad.

La fecha del 14 de noviembre, es decir, el pasado martes, se tomaba como referencia porque se cumplía un año de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declarando nulo el plan de recogida neumática. Sin embargo, hubo una aclaración posterior (la que decía que el plan era nulo en su integridad) que llegó en febrero de este mismo año, por lo que las reclamaciones de los afectados podrán seguir llegando en los próximos meses. La Gerencia de Urbanismo, en cualquier caso, no ha dado datos del número exacto de solicitudes que se han recibido.

El dinero que se reclama

Desde Lanvèrt detallan que, a falta de concretar los importes exactos por las periciales, las reclamaciones varían en función de si existen uno o dos cuartos para buzones en planta baja y uno o dos cuartos de vertido en planta sótano. «Se ha valorado cautelarmente ente entre 200.000 y 300.000 euros a falta de las periciales, que se van a aportar en los próximo días al expediente administrativo», concretan desde la firma de abogados.

Los despachos que han confirmado la presentación de reclamaciones representan a comunidades afectadas de la zona de expansión de la ciudad, que es donde se ejecutó la parte inicial del plan, es decir, la instalación de infraestructuras. Es decir, que ya ha exigido la devolución del dinero por parte de vecinos del Nuevo Zoco (PP O-7), de Huerta de Santa Isabel Este (PP O-3), de Camino de Turruñuelos (PP O-5), del Cortijo del Cura (PP O-4) y de la Arruzafa (PP O-1).