Colofón final a unas cruces pasadas por agua pero con gran afluencia de público

Empieza mayo y termina la primera gran fiesta del calendario cordobés, las Cruces de Mayo. En estas seis jornadas el ambiente festivo ha inundado los rincones y plazas de la ciudad de las 46 cruces que se han montado en este año, una edición en la que se ha celebrado el centenario de la festividad. Durante estos días el tiempo inestable también ha marcado la celebración que deja unas cruces pasadas por agua, pero igualmente concurridas y celebradas por los cordobeses y turistas, como coinciden los organizadores.

Las cruces de este 2024 echan su cierre en la tarde de este festivo 1 de mayo, en este último día, muchas de las estructuras ya han sido desmontadas desde por la mañana, y otras apuran las últimas horas de celebración para pasarlo en familia y rodeados de amigos. "El balance es positivo, podía haber sido mejor por la lluvia del sábado, el partido del Córdoba CF, que también nos afectó por la hora, y los chaparrones de anoche, no obstante estamos satisfechos", comenta José Antonio Salamanca, miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Sentencia, cuya cruz se ubica a las espaldas de su Iglesia en la plaza de San Nicolás. Salamanca también puntualiza que en dicha plaza, "no ha habido nada de botellón, ambiente tranquilo, ha venido gente de todas las edades, esto se ha cuidado mucho durante muchos años para que no hubiese problemas".

Cruz de la Hermandad de la Sentencia en San Nicolás. / Manuel Murillo

Hasta unas 50 personas trabajan en cruces como la ubicada en la plaza de la Compañía, montada por la Hermandad de la Santa Faz. Muchos de estos voluntarios se han congregado antes del medio día para proceder a su desmontaje. El tesorero de la hermandad, Ivens Alcaide, comenta la satisfacción de los resultados y el "buen ambiente y las ganas" de los cordobeses tras una Semana Santa "complicada"; a lo que también se le añade la asistencia de "mucha gente de fuera", la mayoría a nivel nacional. "La gente responde, aquí hay un ambiente muy sano" y además, como explica Alcaide, "el público es consecuente y saben que son cruces y si se tarda un poco más de la cuenta en atender, son razonables".

En este último día de cruces, las ganas de 'rematar' la fiesta se podía observar en plazas como la del Potro donde se encuentra la Asociación Sonrisas de Lunares, allí, Pepe, uno de los voluntarios, indica que el ambiente ha sido "maravilloso, y que aunque el lunes fue algo más flojo por la lluvia, los cordobeses "no le temen a la lluvia". Los fondos recaudados en esta cruz irán para distintas causas solidarias, como apunta el voluntario. La música desde este punto se unía a la de la cruz vecina en la plaza de las Cañas donde la Hermandad del Calvario monta su estructura floral. Uno de los hermanos que se encontraba en la barra, José Carlos Molina, apunta que desde el año pasado se ha notado un "cambio" respecto a una mayor afluencia de público. "En general ha ido mejor de lo esperado, ayer por ejemplo, creíamos que iría peor la cosa, pero vino mucha gente, los cordobeses se unen para apoyar a esta fiesta", recalca el voluntario.

Cruz en la plaza del Potro. / Manuel Murillo

Desde la plaza de Padre Cristóbal, la hermandad del Nazareno celebra su última jornada con un gran ambiente de celebración y con la ilusión de haber obtenido el primer premio en su cruz en la modalidad de casco histórico. "Habíamos hecho algo más especial para celebrar los 50 años de participación en el concurso", explica el tesorero de la hermandad, Fran del Arco, quien indica que para este año se ha buscado recrear el montaje del primer año de participación en 1974. Como asegura del Arco, esto hace que muchos visitantes se hayan acercado para conocer esta cruz y fotografiarse con ella.

"Una deformación del modelo"

"El modelo de cruces no hay que cambiarlo, lo que hay que cambiar es a aquellos que han deformado el modelo en algunos sitios de la ciudad", así lo indica Juan Andrés de Gracia, presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba, quien un año más reclama que se proteja la fiesta y se recupera la esencia cordobesa en la misma. "El modelo en barrios no causa problema, debemos insistir en recuperar el modelo cordobés, que no se trata de ir solo por el casco, es ir por los barrios visitando las cruces".

Un año más, esta edición de las cruces ha vuelto generar el debate ante el incivismo de los asistentes y las aglomeraciones de cientos de personas en determinados puntos de la fiesta. Algo que ha hecho que el alcalde de la ciudad haya indicado que se hará una reflexión conjunta con los organizadores.

"Es una deformación del modelo, y se ha demostrado este año", sostiene el presidente del Consejo. "Es algo fácil de cambiar porque esto es municipal, el Ayuntamiento es el que hace las bases", indica de Gracia, quien asegura que en esta fiesta, "la cruz es lo importante, la barra lo secundario", por ello, considera "un error" que se autoricen fiestas sin cruz en estos días, como ha ocurrido en San Hipólito.