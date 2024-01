El gobierno municipal ha renunciado a acometer varios proyectos de turismo sostenible para los que dispone desde 2022 de 2,9 millones de fondos Next Generation. Entre los proyectos que ya no se harán con estas ayudas europeas están el centro de cicloturismo que se quería abrir en el antiguo camping y la puesta en marcha de un nuevo sistema de alquiler de bicicletas en Córdoba. El PSOE ha denunciado la renuncia "por causas sobrevenidas" de estas iniciativas y la ha atribuido a "la incompetencia" y "la falta de modelo de ciudad" del alcalde, José María Bellido.

La concejala del PSOE Alicia Moya ha lamentado que se renuncie a estos proyectos (5 de los 12 previstos) pese a que Córdoba dispone del crédito desde octubre del 2022, por lo que a su juicio el equipo de gobierno ha tenido tiempo suficiente para ejecutarlos.

Los proyectos desechados

En concreto, el Ayuntamiento de Córdoba ha informado del cambio de los proyectos de la creación de una manzana verde en la margen derecha del Guadalquivir; la creación de un centro deportivo dedicado a la bicicleta en las antiguas instalaciones del Camping municipal; la puesta en valor de la margen izquierda del río; la potenciación de senderos en la Sierra y la creación de un camino ciclista entre Medina Azahara y Cerro Muriano; y la renovación del sistema de bicis de alquiler y ampliación para bicis eléctricas de los puntos de recarga.

Críticas del PSOE

Desde el PSOE critican los argumentos esgrimidos por el equipo de gobierno para no llevar a cabo estos proyectos con Next Generation, como que las plataformas informáticas para su ejecución se han puesto en marcha con retraso; la subida de costes de los materiales; la falta de personal para redactarlos proyectos y la campaña electoral. Alicia Moya considera que estos argumentos son "excusas" y que detrás de todo se esconde "la incapacidad del gobierno " puesto que estas circunstancias no han afectado a otras administraciones. Además denuncia que tampoco se hubieran planificado los proyectos para prever que algunos de ellos necesitarían informes de autorización ambiental o permisos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

En el caso del centro cicloturista, el gobierno local ha aducido que las instalaciones del Camping han sufrido un deterioro "tan espectacular estos dos años que supondría un incremento del coste del proyecto de un 40%".

El equipo de gobierno ha sustituido los proyectos citados por tres nuevas iniciativas que tampoco convencen al PSOE: la compra de papeleras de reciclaje y de baldeadoras eléctricas y una campaña de prevención de incendios dirigida a turistas a la que se destinarán 230.000 euros.