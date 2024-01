Escribano inicia el montaje de su fábrica de armas en Rabanales

La compañía del sector de la defensa Escribano M&E ha comenzado ya los trabajos de montaje de la maquinaria pesada en su nueva fábrica en Córdoba, que se ubica en la antigua nave de Silos en Rabanales 21. Así lo han confirmado fuentes de la empresa a Diario Córdoba.

Con empresas de Córdoba

Las primeras intervenciones en las instalaciones se están realizando sobre la instalación eléctrica y el suelo de la fábrica, para lo que se ha contratado a dos empresas de la provincia. Además, en breve se va a proceder al vallado perimetral de toda la parcela, una condición de seguridad necesaria puesto que la usina de Córdoba será una fábrica de armamento.

Por otro lado, Escribano M&E ya dispone en su nueva nave de Rabanales 21 de cuatro grandes máquinas de fabricación necesarias para el desarrollo y montaje de los lanzamisiles para el Ejército de Tierra, que se harán íntegramente en Córdoba. Se trata de maquinaria pesada de importación que ha sido trasladada en containers marítimos.

Listo en 15 días

Las fuentes de la empresa indican que en el plazo de unos 15 días toda la maquinaria estará ya instalada y lista para empezar a trabajar, si bien se requieren otros elementos para que la fábrica esté operativa. La compañía espera que en unos dos meses ya pueda empezar a producir armamento en Córdoba.

Todo el proceso se ha desarrollado en un tiempo récord. Escribano anunció en mayo su decisión firme de instalarse en Córdoba, una opción que ya llevaba tiempo barajando aunque no se dio a conocer hasta entonces. Pasado el verano se supo qué se había hecho con la nave de la antigua Silos de Córdoba, un espacio del que tomó posesión a mediados del mes pasado. En muy poco tiempo, menos de un año, Escribano habrá terminado todos los pasos previos y podrá comenzar la producción, unos tiempos que no habrían sido posibles si la empresa hubiera tenido que levantar una fábrica ex novo.

Características

La fábrica estará en la antigua Silos de Córdoba en Rabanales 21 en una nave de 10.000 metros cuadrados sobre una parcela de 23.000 metros. Lo que se va a producir allí es un sistema de lanzamisiles móvil de última generación, ya diseñado por un consorcio de empresas nacionales. En Córdoba se fabricará el lanzamisiles en sí, y más adelante está previsto que también se hagan aquí los radares para la dirección de tiro y otros sistemas necesarios para completar el equipo, según anunció en su día el director general de la empresa, Javier Escribano. Las primeras unidades se entregarían en 2025.