Recuperar el hábito: "¿Una mascarilla, por favor?"

Recuperar la costumbre de llevar la mascarilla siempre encima. Ese es el hábito que se había perdido y que habrá que volver a incorporar en la rutina desde ya. Este jueves, todos los centros sanitarios y farmacias de Córdoba han despertado con la entrada en vigor de la norma establecida por el Ministerio de Sanidad de que el uso de la mascarilla sea obligatorio en este ámbito, algo que ha pasado desapercibido a muchos cordobeses.

En el hospital Cruz Roja, Manuel Gómez Gálvez, coordinador médico asistencial, ha explicado que desde hacía días esta era una recomendación interna para el personal, que ahora se vuelve una exigencia. "En Urgencias y en la UCI se había normalizado esta práctica desde la pandemia y en esta época del año, era una recomendación que han seguido también muchos pacientes en el hospital por precaución", ha explicado.

Pese a que rara es la familia de Córdoba en la que no hay alguien con gripe o covid en estos días, todavía hay despistes y olvidos sobre este elemento básico para la prevención, "junto con el lavado de manos, el uso de gel hidroalcohólico, evitar las aglomeraciones y la vacunación", recalcó Gómez Gálvez. Tanto en Cruz Roja como en el hospital Reina Sofía, desde esta mañana se están repartiendo mascarillas a quienes se olvidan de traerla, como ocurría durante la pandemia. Tanto él como el director de Enfermería, Carlos Marín, afirman que "la obligatoriedad es una medida adecuada que puede ayudar a frenar el pico de contagios que se está dando y proteger a los colectivos más vulnerables". En la puerta, los usuarios consideran que es una medida adecuada. "Me parece muy acertado que se exija porque hay mucha gente con gripe y covid y hay que pararlo de algún modo", ha explicado Pilar mientras se coloca su FPP2, que ha acudido al hospital a visitar a su padre, ingresado en el centro, "ni siquiera he tenido que comprar mascarillas porque tenía un montón en casa".

Tres cajas de mascarillas en tres horas

En Reina Sofía, según el personal consultado, en una de las puertas se han repartido a razón de una caja de mascarillas por hora. "Hay muchísima gente que no la trae todavía porque no se han enterado o lo han oído, pero no sabían que empezaba hoy", explican, "normalmente, cuando llegan a la puerta y nos ven, se dan cuenta y piden una, nadie pone reparos, al contrario, si acaso piden disculpas por el olvido y muchos dicen que vamos tarde, que habría que haberlo hecho obligatorio mucho antes para evitar que haya tanta gente enferma". También hay voces autocríticas. "Yo me he contagiado en Navidad porque nos hemos juntado toda la familia y aunque había alguno que otro con tos, al final, te abrazas con todo el mundo y ha acabado todo el mundo malo", asegura una señora en la puerta del hospital, "menos mal que yo me había vacunado porque soy de riesgo y me he librado de lo peor".

La medida se hace extensiva a las farmacias y a los centros de salud, donde también se están repartiendo mascarillas a los olvidadizos, que no no son la mayoría. Según las fuentes consultadas, un alto porcentaje de ciudadanos ya estaba acudiendo a estos espacios con su protección. Y es que tres años de pandemia de covid han hecho que todo el mundo interiorice las normas básicas de protección contra los virus respiratorios. En pocos días, se espera que la entrega de mascarillas a los despistados sea algo residual.