El Partido Popular ha hecho valer su mayoría absoluta para aprobar hoy de manera inicial en un pleno extraordinario las ordenanzas fiscales del 2024 con las que los cordobeses dejarán de pagar 805.646 euros gracias a una rebaja pondera del 0,4% de los impuestos y tasas. Los grupos de la oposición han votado en contra del expediente --PSOE, Hacemos Córdoba y Vox-- y los socialistas han presentado una enmienda a la totalidad que no ha logrado los votos suficientes para salir adelante. Vox, que ha perdido el voto determinante del que gozó en el mandato anterior, también ha rechazado un decremento que entienden "pírrico". El expediente sale adelante con todos los informes pertinentes y una advertencia de la Intervención sobre la bajada fiscal que, dice, podría afectar a la regla de gasto si, como ha exigido Bruselas, los países de la UE retoman las medidas de ajuste para controlar el déficit público suspendidas desde la pandemia.

También se ha aprobado una emienda del propio PP sobre el texto de ordenanzas que habían presentado en un principio, para poder incluir bonificaciones del IBI para las viviendas del casco histórico que tengan algún tipo de protección, una exención que al parecer se estaba haciendo pero que no estaba recogida en ningún sitio. Esta enmienda sí ha sido apoyada por PSOE y Vox.

Ahorro de 15 millones desde 2019

El gobierno local defiende que la ciudad se ha ahorrado 15 millones de euros en impuestos y tasas desde que José María Bellido llegó al poder hace ahora cuatro años y que se ha dejado atrás «un infierno fiscal» para colocar a Córdoba en los puestos "más competitivos" de las ciudades donde menos impuestos se pagan.

La primera teniente de alcalde y delegada de Hacienda, Blanca Torrent, defendió la congelación de los tributos, la disminución de 7 impuestos y tasas municipales, y la modificación de la ordenanza general sin que, aseguró la edil del PP, vaya a afectar de ningún modo al mantenimiento de los servicios públicos municipales. La edil ha destacado que la política fiscal popular permite que Córdoba sea una de las ciudades con el IBI más bajo de Andalucía (solo por detrás de Almería y Málaga); que la capital haya caído al puento 44 en el ránking fiscal del país o que las bonificaciones para la instalación de placas solares se prolonguen más de diez años.

Torrent ha puesto varios ejemplos gráficos para demostrar cómo afectará la rebaja fiscal a los cordobeses. Así una familia con dos turismos de 13 caballos fiscales pagaba por ellos en 2019 del sello del coche 209,28 euros y en 2024 pagará 185 euros (un 11% de rebaja acumulada).

Política fiscal "engañosa e incongruente"

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, por su parte, acusó al alcalde de practicar «una política fiscal engañosa e incongruente», ya que, por un lado, sostiene "el mantra de la rebaja fiscal" y, por otro, sube la fiscalidad a través de prestaciones patrimoniales tributarias como "el basurazo de Sadeco" o la subida en ciernes de la tasa de Emacsa, resumió Hurtado.

Además, el PSOE volvió a lamentar, como hizo el miércoles, el aumento de la tasa de prestación de la ayuda a domicilio y cifró esa subida entre 50 y 100 euros de media anuales a cada uno de los 5.061 beneficiarios de la ayuda. En concreto, el Ayuntamiento espera recaudar con esta actualización 197.061 euros y ha justificado el alza por la necesidad de ajustarse a la actualización que ha impulsado la Junta de Andalucía en esta materia (en concreto, a la actualización del coste por hora para las personas usuarias del servicio).

Antonio Hurtado cree que las ordenanzas fiscales aprobadas por el PP no cumplen con el principio de sostenibilidad financiera, no son progresivas --acusa al gobierno de bajarle impuestos a las grandes empresas a través del IAE y subirlo a los más necesitados de la ayuda a domicilio-- y no son las que necesita la ciudad porque no incluyen avances en una fiscalidad que luche contra el cambio climático.

Los impuestos y tasas que se rebajarán en 2024 serán la tasa abonada por la tramitación de actividades sometidas a prevención ambiental, declaraciones responsables de inicio de actividad y otras autorizaciones administrativas por la que se pagará un 5% menos (desde 2019, esta tasa ha tenido un 20% de decremento); la ordenanza de licencias urbanísticas, que se reducirá un 2% (8.25% en el acumulado); la tasa de quioscos, que bajará un 20% (50% acumulado); el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que aumenta un 5% las bonificaciones a las familias numerosas; el impuesto de vehículos de tracción mecánica, que también bajará un 2% (un 11,44% acumulado); el Impuesto de construcciones y obras (ICIO), que tendrá un 2% de decremento (14,06%); y el impuesto de actividades económicas (IAE), 2%. En esta ordenanza se rebaja a la cantidad de 30.000 euros (antes era de 36.000) el importe de la deuda a partir de la cual podrán concederse fraccionamientos por plazos superiores a 60 meses.

Críticas de Hacemos y de Vox

Hacemos acoge la bajada fiscal del PP "con recelo" y considera que su aplicación no va a suponer un cambio significativo para el conjunto de la ciudadanía porque es "irrisoria". Irene Ruiz también ha destacado como contradicción el hecho de vender con "triunfalismo" esta rebaja fiscal cuando se subirán las tasas de Sadeco y, previsiblemente, de Emacsa. Además, este grupo muicipal ha pedido mayor progresividad en el cobro de impuestos: bonificaciones para familias en situación de vulnerabilidad y que las bonificaciones a familias numerosas se haga en función de los ingresos.

Paula Badandelli, portavoz de Vox, tilda la bajada “pírrica” y dice que todo caso se puede hablar de congelación porque con la inflación que hay ahora en España estas ordenanzas son "una subida encubierta de impuestos". Recuperando su habitual tono crítico --"ustedes levitan en vez de pisar las calles"-- , la edil ha puesto el ejemplo de lo que afectaría la bajada aprobada por el PP al precio de un barra de pan de 1,10 euros, "con su bajada la barra de pan nos va a costar 1,09".

Intervención del Consejo del Movimiento Ciudadano

Juan Andrés de Gracia, presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, ha intervenido en el pleno para reivindicar cuestiones reclamadas dese hace una década y que se han vuelto a recoger en el informe realizado por este organismo sobre el expediente de ordenanzas. En concreto, De Gracia ha lamentado que se hubiera retirado la inclusión de la bonificación para viviendas del casco histórico con cierto grado de protección; ha reclamado una solución para las zonas privadas de uso público; que una decena de asociaciones sociales sin ánimo de lucro a quienes el Ayuntamiento cede equipamientos dejen de tener que pagar el lBI de esos inmuebles; y que las viviendas que, pese a estar en zona rústica, pagan el IBI de urbana puedan acceder a las bonificaciones solo con un certificado de habitabilidad.