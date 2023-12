La Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía ha dado el visto bueno al Plan Director de la Mezquita-Catedral, un documento elaborado en 2020 por el Cabildo, titular del edificio, y presentado hace dos años para su examen por la Administración autonómica. En este tiempo Cultura ha ido realizando una serie de recomendaciones para su incorporación al texto.

El informe de la citada comisión, adelantado por ABC y al que ha tenido acceso este medio, sigue realizando algunas observaciones, pero concluye con un pronunciamiento favorable. El anterior plan director data del año 2001 y la vigencia del proyecto ahora visado es de otros diez años.

Relación con la ciudad

Una de las observaciones de la Comisión de Patrimonio es "ampliar el apartado que analiza la relación entre el Monumento y la ciudad, al ser un elemento estratégico de la misma, marcando indicadores de la relación con el entorno urbano, como aportación al futuro Plan de Gestión del Centro Histórico de Córdoba".

Con todo, la aportación más llamativa es la de realizar un estudio para determinar el número "óptimo" de visitantes que puede acoger la Mezquita-Catedral, el monumento más visitado de la ciudad. Esto es, se trata de ver si es necesario poner un límite diario de turistas, que no tiene por qué significar reducir el número actual, sino calcular hasta dónde puede llegar el monumento en este sentido. Lo cierto es que las cifras de visitantes a la Mezquita no paran de crecer, si bien la tendencia ascendente se vio interrumpida durante la pandemia y aún no se ha recuperado a los mismos niveles. Pero es previsible que lo haga más pronto que tarde.

Uso turístico

Lo que dice el dictamen sobre los turistas es lo siguiente: "Vinculado al uso turístico, sería deseable también arbitrar líneas de investigación de visitantes, en colaboración con Departamentos Universitarios especializados en la materia, al objeto de elaborar estudios de público, planificación turística, estudiar la capacidad de acogida y evaluación de criterios de gestión de la visita, fomentando su acrecentamiento como experiencia estética de calidad".

El objetivo de dicho estudio sería "encontrar criterios que permitan establecer un umbral óptimo de utilización del espacio (número total de visitantes que deben entrar diariamente a la Mezquita-Catedral), capaz de asegurar la calidad de la experiencia de la visita y la mejor conservación del monumento a partir de criterios de percepción visual y de protección del patrimonio".

Otros usos

También alude la Comisión de Patrimonio a los distintos usos que se da al recinto patrimonial, entre los que cita a modo de ejemplo los conciertos o exposiciones, sin mencionar su empleo durante la Semana Santa. Al respecto, asegura el documento que el Plan Director "debería definir de manera más precisa las condiciones de utilización del monumento para el uso sociocultural, de modo compatible con su conservación y sus valores". No peligran lo que la Junta llama "usos tradicionales", pero sí se quiere limitar la introducción de nuevas funciones.

La Junta también valora positivamente la propuesta de crear una colección para albergar los bienes de lo que ahora se denominan museos de San Vicente y Clemente, que técnicamente no son tal cosa de acuerdo con la normativa vigente. Para crear tal museo sería necesario crear el preceptivo proyecto previo.