Apuñalamiento en El Brillante: "Si no fuese un suicidio, es una legítima defensa de libro"

La mujer apuñalada el miércoles pasado en el barrio de El Brillante está ya fuera de peligro, aunque continúa ingresada en el hospital Reina Sofía recuperándose de las heridas de arma blanca sufridas, presuntamente, a manos de su pareja sentimental, que falleció esa misma tarde por causas que todavía se están investigando. Así lo han afirmado este sábado la Policía Nacional y el abogado de la víctima, Javier Vilavert.

Este último ha avanzado, además, que la mujer podría declarar ante los agentes en los próximos días, una vez que reciba el alta médica. En cuanto a la muerte del hombre, en un primer momento se apuntó a un posible suicidio, pero fuentes consultadas señalan que, en principio, no habría sido provocada por una autolesión. Javier Vilavert explica que, de acuerdo con la información trascendida hasta ahora, "si no fuese un suicidio, es una legítima defensa de libro".

El letrado recuerda que la pareja, de origen venezolano, tuvo un enfrentamiento en el que se produjo un forcejeo. "No se sabe qué sucedió" y ambos recibieron puñaladas en el abdomen. Según apunta, la mujer sufrió heridas por arma blanca "por todo el abdomen", que "no han afectado a órganos vitales de milagro", ya que una de ellas se localiza muy cerca de un pulmón y podría haber sido mortal. La víctima tiene heridas defensivas en las manos, al igual que su hija, de 16 años de edad, que se encontraba en el lugar de los hechos y sufrió un corte en la mano derecha cuando intentó arrebatar un cuchillo al hombre.

Un fotógrafo toma imágenes de la zona donde se registró la agresión, en el barrio de El Brillante en Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Una amiga, mordida por un 'pit bull' al defenderla

La pareja no estaba casada y convivía con la menor. El hombre tenía unos 40 años de edad y la mujer sería algo más joven. En la vivienda, asimismo, estaba presente una amiga de la mujer con sus dos hijos, un bebé de cuatro meses y otro niño de corta edad. Esta amiga fue mordida por uno de los tres perros de raza 'pit bull' que había en la casa cuando intentó proteger a la mujer, por lo que se refugió en una habitación, según relata el abogado.

Javier Vilavert indica que el fallecido, supuestamente, era una persona violenta y "tenían discusiones continuas", aunque la mujer no había denunciado violencia de género. También apunta que, en principio, no se daban otras circunstancias como el consumo de drogas. De esta forma, acerca de su trabajo en representación de la mujer, comenta que "si no se trató de un suicidio, intentaría defender que ha sido una legítima defensa de libro", dada la gravedad de las heridas sufridas por la víctima, que recibió varias puñaladas.

Un hombre señala los restos de sangre que aún quedaban por la mañana en el lugar en El Brillante hasta donde llegó la mujer con varias puñaladas huyendo de su agresor. / A. J. GONZÁLEZ

Por el momento, la investigación de los hechos permanece bajo secreto de sumario. La Policía Nacional continúa trabajando para esclarecer lo acontecido y no se han realizado detenciones. La declaración de la víctima será fundamental para aclarar las circunstancias de estas agresiones, en las que, según lo avanzado, se emplearon tres cuchillos. Los agentes localizaron al fallecido en el interior de la vivienda.