El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba ha informado que, sobre las 22.50 horas del lunes, tuvieron que acudir a apagar un incendio en una vivienda de Ciudad Jardín.

Según estas fuentes, el fuego se produjo en un dormitorio de la casa a causa de un fallo de un aparato de cocina. Concretamente, el incidente tuvo lugar en la calle Alcalde Cruz Ceballos, en el mencionado barrio.

No hay que lamentar personas heridas, ya que en ese momento no se encontraba nadie en el domicilio. Los vecinos no tuvieron que ser evacuados.