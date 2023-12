La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha asegurado hoy que el gobierno local de José María Bellido “margina y aparca” a los mayores de la capital en los presupuestos municipales de 2024, porque "no contemplan ninguna inversión para construir centros de mayores o apartamentos tutelados el próximo año”. En concreto, la edil socialista ha lamentado que a pesar de las promesas realizadas, los mayores de Levante continúen sin contar con un centro de mayores en las dependencias de la antigua Farmacia Militar que Defensa cedió al Ayuntamiento de Córdoba con este (y otros) fines. Asimismo, ha denunciado que no haya, pese a la gran demanda, ni un proyecto de estudio de apartamentos tutelados como los de Sama Naharro en unos presupuestos que se recortan un 7% en este área. “Este gobierno del PP les ha dicho a las personas mayores de Córdoba que para el 2024 se olviden de él porque no les interesan”, ha afirmado la edil.

La Farmacia Militar será un centro de mayores, sala de estudios de la biblioteca y archivo Una población que envejece “La población de Córdoba envejece cada año de manera más evidente, y son muchos los barrios que vamos incluyendo entre los más envejecidos de la ciudad, pero en el Ayuntamiento de Córdoba hoy por hoy no encontramos políticas de calado que trabajen en esa dirección”, ha denunciado Alicia Moya. En este sentido, ha expuesto que la única inversión que el Ayuntamiento se plantea para el año que viene es volver a destinar 20.000 euros para parques cardiosaludables, como ya hizo en 2023, 2022 o 2021, pero que nunca llegó a ejecutar. “En el anterior mandato, Bellido se comprometió a poner parques cardiosaludables en todos los barrios, pero sigue sin cumplir esa promesa”, ha recalcado Moya, que añade que “lo mismo que hay partidas que se repiten año tras año y no se usan, hay otras que desaparecen, como por ejemplo el Programa para Mayores con el IMAE Vamos al Teatro, para acercarlos al mundo del ocio y la cultura, que contaba con 8.000 euros en 2023 y 10.000 euros en los dos años anteriores, y ahora lo ha suprimido de un plumazo”. Apartamentos y centros de mayores La socialista ha reiterado sus quejas sobre la falta de previsión para la construcción de apartamentos tutelados en ningún barrio, "ni siquiera hay una partida para realizar un estudio preliminar” pese a que la experiencia de Sama Naharro se ha evidenciado como una efectiva solución habitacional para mayores que quieren conservar la independencia que da residir en su propia vivienda, pero a la vez contar con servicios que facilitan esa convivencia. Tampoco recogen los presupuestos la intención de realizar algún centro de mayores en alguno de los barrios que lo demandan. “Dos de las reivindicaciones más urgentes y más necesarias son el Barrio del Naranjo y barrio de Lepanto, aunque hay también necesidad en distritos como el de Valdeolleros, Centro, Sureste o El Higuerón”, ha informado la edil, que ha detallado zona a zona las carencias que padecen los mayores.