El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha criticado la “desidia e incompetencia” del gobierno local de José María Bellido por el cierre permanente desde febrero de 2020 del camping municipal del Brillante “sin que haya sido capaz de aprovechar esta instalación para el turismo de naturaleza, para uso deportivo, para servir de aparcamiento de caravanas y autocaravanas que se aparcan en toda la ciudad o para poner en uso la piscina del camping para vecinos y turistas”.

“Lo único que conocemos sobre esta instalación es que en la Gerencia de Urbanismo hay una partida de 50.000 euros para la remodelación de la piscina y que se va incorporando en remanentes porque no se ejecuta la inversión”, ha manifestado Hurtado.

El portavoz socialista ha considerado que "las autocaravanas y caravanas se están aparcando en muchos sitios de la ciudad porque no tienen un camping bien situado como es el municipal en la avenida del Brillante".

Ideas que "nunca se hacen realidad"

Hurtado también ha lamentado que desde el cierre del camping municipal “el gobierno de Bellido lleva lanzando ideas distintas que nunca se hacen realidad”, entre ellas la posibilidad de crear un centro de recepción de senderistas y ciclistas o el último proyecto publicitado para convertir el camping municipal en un epicentro del cicloturismo a nivel nacional.

“Todo son anuncios, falsas expectativas y engaños, porque la realidad es que pronto se cumplirán los cuatro años de su cierre y los recursos municipales presupuestados en la Gerencia de Urbanismo se mueren de risa”, ha aseverado Hurtado. Para el edil, la única justificación para el cierre permanente de una instalación turística y deportiva como es el camping del Brillante “es la desidia y la in-competencia de un Gobierno incapaz de aprovechar los activos municipales”.

Cabe recordar que el camping será prácticamente atravesado por la ronda Norte cuando la Junta ejecute la parte que le compete. Sobre el aparcamiento de caravanas, el gobierno anterior desechó la idea porque ya existe el de la Axerquía y no se veía viabilidad económica. Tampoco se llegó a adaptar a la normativa andaluza y no continuó como camping por lo ya nombrado, la ronda se supone que lo atravesará por la parte de la piscina y un camping sin piscina en Córdoba no tiene mucho sentido ni puede alcanzar una categoría significativa. La idea que se baraja todavía es la de un punto de información al ciclista que se ubicará en el espacio que quede cuando se ejecute la ronda Norte.