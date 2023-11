La respuesta a la llamada para adoptar al pequeño Momo ha sido inmediata. El yorkshire ha encontrado una familia cordobesa dispuesta a ofrecerle los cuidados y el cariño que necesita. Desde hace unos días, el perrito -aunque es un ejemplar adulto, por su tamaño y aspecto, cómo llamarlo si no- está en casa de Paula Aguilar, una auxiliar de enfermería que no dudó en acogerlo tras conocer su caso a través de Facebook.

El animal había sido recogido por Sadeco tras encontrarlo en la calle, abandonado y desnutrido, en un estado tan lamentable que necesitaba, y necesita, de cuidados especiales. "Me han dicho incluso que no me haga ilusiones, porque está tan mal que quizá no llegue ni a dos meses más", explica Paula. En cualquier caso, Momo ha tenido suerte de caer en manos de esta joven treintañera, que vive con su hijo de ocho años, Carlos, en un piso de la avenida del Aeropuerto con otros tres perros, tres gatos, un hámster y un agapornis, ¿hace falta decir más?

Pero decir que Paula Aguilar ha acogido a Momo porque es una amante de los animales sería simplificar. Paula es mucho más. Ella misma explica que cuando se encuentra ante un animal desvalido, como ante una persona -no es auxiliar de enfermería por casualidad-, nace en ella un instinto de protección tan fuerte que no puede evitar actuar.

Momo, o mejor Timmy

Pero hablemos de Momo. O mejor, de Timmy, porque su nueva dueña prefiere llamarlo así. Quizá porque le recuerda a la protagonista de la novela de Michael Ende, a la que perseguían los hombres grises, el caso es que a Paula, Momo le parece un nombre muy triste. Ella cree que el perro fue abandonado tras ser usado para monta en un criadero ilegal. "Ha tenido que sufrir mucho -explica-, y eso se nota sobre todo en el carácter", señala. "El animal se comporta como una de esas personas mayores que ha sufrido tanto que se vuelven hurañas y rehúyen a los demás", añade. "Desde que llegó está apartado, con genio, no le gusta que lo cojas..."

El departamento de Sanidad y Bienestar Animal de Sadeco incluyó en sus redes sociales el caso de este "perrito senior" encontrado en la vía pública que buscaba "una familia que le dé los cuidados que necesita" y Diario CÓRDOBA se hizo eco en su web y en sus redes sociales. La noticia registró miles de visitas y fue compartida en Facebook por decenas de usuarios, en muchos casos protectoras de animales.

Pero, según Paula, "Timmy no está para ir a una protectora, lo que necesita son cuidados y el cariño de una familia".