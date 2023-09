Diez perros en busca de un hogar feliz en Córdoba

Tienen entre cinco meses y tres años, hay hembras y machos, la mayoría son mestizos, de distintos tamaños y colores, pero todos tienen en común una cosa, esconden una historia de abandono reciente y necesitan encontrar una familia que esté dispuesta a adoptarlos y cuidarlos de por vida.

El Arca de Noé ha presentado este sábado en el centro comercial Carrefour Sierra de Córdoba una selección de diez cachorros en adopción. Los hay tranquilos como Semilla, una perrita mestiza que fue rescatada en una nave de Chinales, en un aviso de Síndrome de Noe (acumulación de animales sin control), donde se habían llegado a acumular hasta 50 perros en muy malas condiciones, todos ellos primos hermanos, porque las hembras, todas sin esterilizar, tenían camadas de cachorros periódicamente de los que sus dueños salvaban a uno solo y mataban al resto. "Llevamos trabajando en este caso desde diciembre y hemos priorizado sacar a las hembras para darlas en adopción y evitar que sigan reproduciéndose", explica Laura. Una de las primas de Semilla es Mijita, un pizco de perrita que está siempre encantada de viajar en brazos de todo el que la coja con cariño.

Al lado de Mijita, juega con una familia Mollete, un pastor alemán mestizo de apenas meses hallado en un contenedor con el cordón umbilical junto al resto de sus hermanos recién nacidos. Nuba es una bodeguera pequeñita muy buena derivada desde otra protectora que pese a su simpatía sigue sin hallar su lugar en el mundo. Tampoco lo ha encontrado Vero, de dos años, que fue abandonada en un polígono industrial y rescatada por una señora que se hizo cargo de su cuidado en una residencia hasta que pudo entrar en el refugio del Arca de Noé.

Dilma, un cruce de labrador de pelazo negro, apareció tirado en la carretera junto a otro perro abandonado. También están Comino, Daisy, Nabel y Coimbra, una perrita que fue adoptada en Sadeco y que ahora está en el refugio porque la familia que se la llevó no pudo hacerse cargo de ella y la devolvió.

Adoptar un perro es una decisión difícil que, según los responsables del Arca, no puede ser fruto de un capricho o un deseo pasajero sino un compromiso. Por eso, antes de entregar un animal, se afanan por conocer a las familias adoptantes. "De esta jornada, habrá gente interesada, pero antes de adoptar tienen que responder nuestros cuestionarios, tenemos que hacer una visita y saber que están comprometidos con la adopción para que no haya rechazo después", comenta Laura. Aun así, "no es fácil y pese a los filtros hay muchos casos fallidos".

Los tests preguntan si la familia ha tenido perros antes, si los que tienen están castrados, si hay un veterinario de confianza, qué harían en caso de separación con el perro, qué pasaría si hay un niño en la familia o un cambio de trabajo, qué piensan de la caza o de la esterilización. "Hay gente que nos dice que parecemos de la Gestapo, pero por experiencia sabemos que toda precaución es poca", aseguran.

En el evento, han participado junto a los voluntarios del Arca de Noe dos técnicos de la unidad de Comunicación de Sadeco. Según Cristóbal Aragón, de enero a agosto se han entregado en adopción 664 perros del centro de control animal aunque sigue habiendo mucho abandono y siempre hay entre 400 y 500 animales esperando familia. Recuerda que la empresa municipal cordobesa practica el protocolo de sacrificio cero desde hace años y que todos los animales que salen de sus instalaciones están castrados o lo hacen con la condición de que haya un compromiso de esterilización, algo fundamental para frenar la reproducción descontrolada. "Pese a todo, siguen llegando camadas enteras abandonadas", afirma Cristóbal, que sí percibe en la sociedad una mayor sensibilización, reflejada por ejemplo en que hay 70 voluntarios trabajando con ellos en el servicio al cuidado de los animales.

Una vez acabada la jornada, los interesados pueden consultar los animales en adopción del Arca de Noé contactando en su mail o web y con Sadeco por la misma vía. ¿Alguien se anima?