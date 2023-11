La Plataforma Ciudadana No me quites mi Hospital ha rechazado el proyecto anunciado por la Junta de Andalucía para las nuevas consultas materno infantiles del hospital Reina Sofía. En un extenso comunicado, recuerdan que la obra debería haberse terminado hace unos años y que cuando se haga, "llegará con un retraso considerable", siendo además "demasiado grande para albergar solo las consultas de niños y mujeres (5 plantas) y probablemente será destinado también a ampliar las consultas y otras dependencias para adultos".

Para la plataforma, el nuevo edificio "es del todo insuficiente porque no da respuestas a todas las necesidades del Infantil" y además "encajonará aún más las zonas de hospitalización de los niños y seguirá perpetuando las deficientes condiciones actuales". Lamentan que "la política de parcheo de las instalaciones hospitalarias infantiles empezó con el gobierno andaluz del PSOE y continúa con el del PP".

La Plataforma Ciudadana No me quites mi Hospital recuerda que se creó en 2008 para reivindicar la creación de un nuevo hospital Infantil que la Consejería de Salud había prometido y que a finales del 2007 se desvaneció. Señalan que antes de que se cambiara el proyecto, "se permitió que el Infantil fuera tapiado y envuelto por los edificios de los Servicios Generales, como Radiología, Análisis Clínicos, Administración y hasta el mismo hall principal del Hospital General, así como por el nuevo edificio de consultas para adultos, la ampliación de la UCI de adultos y las Urgencias de adultos". En la misma línea, recalcan que, en aquel momento, "no importó que el Infantil se tapiara, que las ventanas de los niños se quedaran sin luz, que se asomaran a paredes y tapias y que las Urgencias Infantiles perdieran sus ventanas reales y las sustituyeran por unas con luz artificial en las que el paso del día a la noche se realiza accionando un interruptor, o que las consultas infantiles ocuparan los sótanos del hospital".

El movimiento ciudadano No me quites mi hospital surgió "porque ese proyecto se echó por tierra y los niños fueron los damnificados por las ampliaciones del hospital". Desde entonces, en diversas ocasiones, han hecho llamamientos para pedir el cambio del proyecto y que, en lugar de construir un edificio de consultas se haga un Infantil completo, teniendo en cuenta que "durante este tiempo perdido no se hizo el más mínimo gesto por abordarlo".

Insisten en que el edificio de consultas es necesario y mejorará la asistencia, "pero los niños seguirán viendo muros cuando se asomen a las ventanas de sus habitaciones, las Urgencias Infantiles seguirán sin luz natural, los quirófanos seguirán sin poder ampliarse y una vez más nos daremos cuenta de que para estos dirigentes sanitarios los niños no son la prioridad", concluyen.