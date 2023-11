El Síndrome de Sensibilidad Central es un trastorno que abarca enfermedades tan prevalentes e incapacitantes como la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica o el síndrome de sensibilidad química múltiple, un cuadro clínico rodeado por mitos y falsas creencias que es preciso aclarar, según ha indicado el doctor Manuel Romero jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Quirónsalud Córdoba, que ha presentado su libro Síndrome de Sensibilidad Central, en el que profundiza en esta patología.

El doctor Romero, que estuvo acompañado en la presentación de su libro por el director gerente y el director médico del Hospital Quirónsalud Córdoba, Luis Luengo y Rafael Cuenca, respectivamente, ha explicado que este síndrome es una entidad médica aún poco conocida tanto para profesionales sanitarios como para pacientes, aunque cada vez afecta a más personas. El especialista presenta una visión integral del síndrome, definido por un conjunto de enfermedades crónicas, que se caracteriza por manifestaciones clínicas diversas, pero sin que se aprecie un daño estructural ni lesión identificable.

El autor desmitifica el Síndrome de Sensibilidad Central y arroja luz sobre síntomas como el dolor generalizado, la fatiga sin causa aparente y otras manifestaciones médicas aún no completamente comprendidas, así como acerca de los principales mecanismos fisiopatológicos que producen los síntomas, y el abordaje del paciente que lo sufre.

Además, el doctor Romero destaca la importancia de considerar la dimensión emocional en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes y cómo esto puede ayudar a abordar la complejidad del síndrome y de las enfermedades que lo integran, especialmente de la fibromialgia.

En este sentido, ha señalado que en los últimos años “ha aumentado la atención de pacientes que presentan síntomas que no están directamente relacionados con sus lesiones. Estas personas han pasado por múltiples consultas médicas y sienten que no se les comprende ni atiende adecuadamente”. Como especialista en Reumatología, “me ocupo de enfermedades que afectan al sistema musculoesquelético y al tejido conectivo”, la mayoría de estas enfermedades tiene una causa desconocida, pero suelen tener una base autoinmune, inflamatoria o degenerativa.

Enfermedad de base

Sin embargo, hay pacientes que presentan síntomas no relacionados directamente con su enfermedad de base, que acuden a consulta con dolor generalizado como síntoma principal, acompañado en ocasiones de otros síntomas como cansancio, insomnio, tristeza, ansiedad y manifestaciones vegetativas como temblores y escalofríos. En la mayoría de los casos “no encontramos lesiones o alteraciones estructurales que justifiquen sus síntomas, pero no debemos reducir las manifestaciones clínicas de una persona únicamente a lesiones orgánicas, ya sean mecánicas o inflamatorias”, ha destacado el doctor. La concepción del ser humano debe ser integral, “teniendo en cuenta no sólo las estructuras como tejidos, ligamentos, cartílagos, huesos y fluidos, sino también la dimensión emocional, que a menudo escapa al empirismo científico, pero no deja de ser verdadera”, ha insistido.

Así, este manual sobre Síndrome de Sensibilidad Central, dirigido no sólo a médicos y especialistas, sino también a pacientes y público en general, tiene como objetivo contribuir al avance en su comprensión y enfoque terapéutico, ofreciendo una visión integral e intentando desentrañar el oriente incierto de un amplio espectro de síntomas, como el dolor generalizado, la fatiga sin causa aparente y otras manifestaciones “que hasta ahora han permanecido en la nebulosa de lo desconocido”, según el doctor Romero.