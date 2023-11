Un centenar de personas se ha sumado este domingo a la marcha en bicicleta organizada por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres en el marco de los actos programados con motivo del 25-N en Córdoba. Una de las portavoces del colectivo, Rosa Quirós Crespo, ha destacado la preocupación por el incremento "grandísimo" de las violencias en la juventud, en el colectivo de 16 a 25 años de edad, "debido a la negación de la violencia y del feminismo". Además, ha lamentado que "las mujeres siempre somos las primeras en perder derechos. Ese es el motivo de esta marcha, principalmente", ha detallado.

Esta portavoz explica que el aumento del problema responde a muchas causas, aunque destaca "la falta de educación" y la incidencia de otras circunstancias como el contenido difundido en redes sociales, las noticias falsas y la falta de presupuesto para la ley Contra la Violencia de Género.

De esta manera, Rosa Quirós Crespo ha manifestado que "se han alcanzado muchos logros y hemos avanzado mucho en los derechos de las mujeres", pero también ha recordado que "esto es un trabajo continuo" y que "la verdadera educación está en las casas".

La marcha en bicicleta ha contado con la asistencia de la directora del Instituto Andaluz de la Mujer en Córdoba, Rosario Alarcón, y del portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. Entre los ciudadanos que han acudido a título particular se ha encontrado Francisco Varo, que acompañado por su hija ha destacado la necesidad de apoyar esta actividad "para que no haya violencia y para pedir respeto y decir que todos somos iguales".

De su parte, Mª Jesús Monedero, miembro del grupo de Aministía Internacional en Córdoba, ha opinado que "es muy importante estar aquí este domingo, porque las cosas que no se están recordando se olvidan. Últimamente, en algunos lugares está habiendo retrocesos importantes. La violencia contra las mujeres sigue siendo muy grave y no es un problema solo de leyes, sino de que la sociedad tome conciencia y no admita ningún retroceso en este sentido".

El sábado, la manifestación

Desde la plataforma recuerdan que su lucha "es de 365 días", aunque en las próximas jornadas se hará más visible con motivo del Día internacional contra la Violencia de Género, que tiene lugar el próximo sábado. El viernes 24 de noviembre, sendos plenos en la Diputación y en el Ayuntamiento de Córdoba abordarán esta causa, y la manifestación se celebrará el 25-N.

"Esperamos que venga mucha gente" ha avanzado la portavoz, detallando que la manifestación contará con la participación de 18 autocares con personas llegadas de la provincia. El recorrido comenzará a las 17.30 horas en la Subdelegación del Gobierno y transcurrirá por el paseo de La Victoria, la avenida de Ronda de los Tejares, la plaza de Colón y la avenida de América para finalizar en los jardines de Adolfo Suárez, junto a las instalaciones de RTVA. Allí se leerá "un manifiesto muy potente" y se realizarán actividades. "Nuestro lema siempre es 'Trabajar la igualdad para construir un mundo sin violencia machista'", ha recordado Rosa Quirós Crespo.