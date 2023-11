Partido Popular y Vox han aprobado hoy con amplia mayoría una moción conjunta para mostrar el rechazo del Pleno de Córdoba a la tramitación de una ley de amnistía, con el voto en contra de PSOE y Hacemos Córdoba (18 votos frente a 11), y después de un debate menos bronco de lo esperado viendo el clima nacional, pero incesantemente interrumpido por los concejales de la izquierda que han sido llamados al orden por el alcalde, José María Bellido, en varias ocasiones. Esta es la segunda moción consecutiva sobre la amnistía que aprueba el Pleno --en octubre se acordó una muy similar-- que coincide hoy con el día de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

En el texto, que el PP ha replicado en otros muchos ayuntamientos y diputaciones, se rechaza cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no individualizado para cualquier ciudadano español, cualquiera que sea su delito y se pide un acuerdo de Estado que evite que la sociedad española "se vea sometida a los chantajes y las condiciones ilegales" de partidos independentistas. En la moción se sostiene que el Ayuntamiento de Córdoba no puede quedar al margen de "este atropello a la democracia y debe mostrar su apoyo inquebrantable y su respeto al Estado de Derecho".

"Sangre franquista"

El primer enganchón a cuenta del pacto del PSOE con los independentistas catalanes se produjo antes, en el debate sobre una moción de violencia de género en la que la portavoz de Vox, Paula Badanelli, acusó al PSOE de “pactar con golpistas” lo que fue respondido de forma airada por los concejales socialistas y en particular por José Antonio Romero, que se despachó ante las críticas de la edil de Vox diciéndole: “Y usted tiene sangre franquista”.

En el turno de preguntas, Badanelli ha lamentado que se hayan vertido "injurias, calumnias e insultos" hacia su persona en el salón de plenos y ha pedido al alcalde que ponga orden y haga uso del reglamento expulsando a los concejales que hayan sido amonestados en más de tres ocasiones durante la sesión. El alcalde ha recogido el guante de la representante de Vox y ha pedido mesura a la Corporación, respeto del reglamento y al decoro por parte de todos los ediles.

Atropello a la democracia

Ya en el debate de la moción, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha iniciado su intervención condenando la violencia y solidarizándose con los diputados socialistas que han sido atacados hoy a las puertas del Congreso, aunque ha lamentado que hace 20 años los dirigentes populares no recibieran esas señales de solidaridad por parte del PSOE cuando eran tildados de "asesinos". Respecto a la investidura de Sánchez ha dicho Torrico que "este será un Gobierno legítimo pero indigno", para matizar que lo que son "ilegítimos" no son los pactos sino lo que se paga por ellos, en este caso "someterse a los dictados de Puigdemont cuatro años y la condonación de 15.000 millones de deuda".

A continuación, Torrico ha puesto un audio de Pedro Sánchez en el que con claridad defendía que "ni el referéndum ni la amnistía son posibles" y ha preguntado a la bancada socialista si la amnistía es "tan maravillosa" por qué no la llevaban en su programa electoral o convocan nuevas elecciones para preguntar por ella a los españoles. "¿Somos todos fachas? ¿Todos los jueces, fiscales, procuradores, inspectores de trabajo, de hacienda? ¿Todos somos fachas?", ha interpelado. El portavoz del PP también ha puesto un ejemplo de política ficción y ha equiparado lo que quiere aprobar ahora Pedro Sánchez con que el PP en el año 2015 y a cambio de los votos de Unión Cordobesa, el partido de Rafael Gómez, hubiese acordado la legalización de las naves de Colecor.

Por otro lado, Torrico ha expresado la necesidad de que la condena a la amnistía para los políticos independentistas catalanes sea enérgica porque es "indigna" y porque solo responde a la necesidad de contar con "7 votos" y al "interés particular de Pedro Sánchez por mantenerse en el poder a costa de lo que sea". En esta línea, se ha referido a Carles Puigdemont como "un fugado que no puede poner en jaque el orden constitucional, poniendo al país al borde de un desafío sin precedentes".

Una movilización de 20.000 cordobeses

El PP ha defendido el interés de la defensa de esta moción en el salón de plenos del Ayuntamiento de Córdoba al recordar que el domingo pasado más de 20.000 cordobeses se concentraron en contra de la amnistía, porque entienden que pone en juego las bases del Estado de Derecho y el respeto a los principios fundamentales de la democracia.

Por alusiones ha intervenido en el debate el delegado de Gestión y profesor de Derecho Jesús Coca que ha explicado que la Constitución prohíbe expresamente en el artículo 62 los indultos de carácter general y ha asegurado que desde ese punto de vista jurídico la amnistía "no es constitucional".

Desde Vox han insistido en el mismo argumento que mantiene el partido a nivel nacional al tachar la investidura de Pedro Sánchez de “golpe de estado”. La formación asegura que España “camina hacia el abismo” y garantiza que desde Vox harán “todo lo posible” por pararlo. “Estaremos en las instituciones y en la calle y asumiremos todos los riesgos y todas las consecuencias”, ha afirmado la portavoz del partido en el Ayuntamiento. Además, desde Vox apuntan a que la amnistía "atenta gravemente contra el principio de separación de poderes" y es "una nueva bofetada al poder judicial".

Defensa de la ley

En su intervención, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha expresado su respeto por las manifestaciones y la discrepancia sobre la ley de amnistía con los límites establecidos por la Constitución, pero ha lamentado la falta de “rotundidad” del PP para denunciar la violencia registrada en algunas de esas protestas. El edil socialista ha defendido la legalidad de la ley de amnistía que está contemplada, junto al indulto, en la Constitución en el artículo 62 como derecho de gracia, y también su oportunidad para “recuperar el diálogo con Cataluña”. Asimismo ha defendido que, como toda ley, seguirá los trámites previstos y terminará en este caso en el Tribunal Constitucional, que dirimirá si es o no constitucional. “Luego serán los jueces quienes aplicarán la ley caso por caso”, ha señalado el edil. Hurtado ha recordado también que Pedro Sánchez va a ser investido porque es el que ha obtenido el apoyo mayoritario en el Congreso de los Diputados, frente a Núñez Feijóo que "no lo consiguió porque solo lo apoya la extremaderecha. Así es la democracia y nuestra carta magna", ha dicho.

El portavoz del PSOE ha aprovechado el resto del tiempo de su intervención no para hablar de la amnistía sino para hacer una dura crítica de la gestión municipal de José María Bellido que dice va "al ralentí" y camina "sin liderazgo".

País de países

Desde Hacemos Córdoba rechazan la equiparación de la investidura al “golpe de estado” porque es “una aberración” y defienden que la amnistía busca que, desde el diálogo social, se alcance “una convivencia pacífica en todos los territorios de España, un país de países”, ha definido Iván Fernández. Desde la coalición de izquierdas entienden que traer una moción de este tipo al Pleno de Córdoba es "usar la institución en su provecho" y han acusado al PP de ser "herederos del franquismo" y uno de los partidos "más corruptos de Europa" por lo que, a su juicio, no pueden erigirse como defensores de la democracia. "La amnistía no resulta contraria al estado de derecho ni a la democracia", ha asegurado Iván Fernández, que ha recordado, también, que los populares impulsaron una amnistía fiscal de la que se beneficiaron 31.500 personas, y que otorgaron solo en un día 1.443 personas en un día (en su turno de intervención, Torrico le ha recordado que eran insumisos del servicio militar). "Asuman que no tienen mayoría y que la ciudadanía ya votó en julio", ha concluido diciendo.