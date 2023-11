Los grupos municipales del PSOE y Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento presentarán una moción conjunta en el pleno del próximo jueves para exigir que se trabaje en la limitación de la zona de gran afluencia turística (ZGAT), que permite la liberalización de horarios comerciales en los meses de abril, mayo, septiembre y octubre y en Semana Santa en todo el municipio. Las concejalas Carmen González e Irene Ruiz han explicado que con la moción se persigue que el Ayuntamiento inste a la Junta de Andalucía a actuar de oficio y que no se mantenga la vigencia de la actual ZGAT durante el tiempo estipulado.

Ambas han recordado que el funcionamiento actual de la ZGAT, el hecho de que afecte a todo el territorio de la ciudad, se debe a que el Ayuntamiento no actuó a tiempo. Concretamente, antes de diciembre del año pasado, el Ayuntamiento debería haber remitido a la Junta una propuesta con las zonas donde no quería que se aplicara la ZGAT, pero no se hizo, lo que llevó a la Junta a actuar de oficio y a aplicar las medidas en todo el municipio.

Ambos grupos entienden que la medida ni siquiera es del agrado de los pequeños y medianos comerciantes ni tampoco de los trabajadores que tienen imposible conciliar con esta medida. Tampoco creen que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible ni que la medida conlleve, realmente, un impacto económico en la ciudad.

Las propuestas

La moción conjunta insta al Ayuntamiento a que la comisión que se encarga de hacer seguimiento de la ZGAT actúe con agilidad, que se haga un informe que se eleve a la Junta para revisar el tiempo y el espacio en que se aplica la medida; que se ponga en marcha la evaluación del cumplimiento de los ODS y del Plan Estratégico Municipal de Adaptación al Cambio Climático y que el Ayuntamiento se comprometa a incluir como parámetros necesarios del informe de evaluación del impacto de la ZGAT los puntos de conciliación familiar y sostenibilidad ambiental.