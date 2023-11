«Hemos enviado al Ayuntamiento otra propuesta de escuela de hostelería»

Jesús Guerrero se convirtió el lunes pasado en el tercer presidente de la patronal de la hostelería cordobesa, Hostecor, en lo que va de año. Asegura que trabajará para avanzar en la «unión» del sector, pero de forma paralela plantea otros retos como mejorar su imagen y la formación de profesionales. Para ello, ayer martes enviaron una nueva propuesta de escuela de hostelería al Ayuntamiento de Córdoba, «una solución más rápida» que la iniciativa presentada bajo la presidencia de Fran de la Torre, que no ha podido acometerse por falta de financiación, aunque tampoco descartan este proyecto.

El lunes pasado, tras la asamblea donde fue designado nuevo presidente de Hostecor, definió el ambiente de la patronal como «convulso». ¿Cómo lo ve un día después?

Hoy (ayer martes) lo estoy viendo mejor, me están llamando muchos asociados. Hemos conseguido transmitir ilusión. Los que se iban a borrar van a continuar y van a dar una oportunidad a la nueva directiva, y los que no pertenecen se están interesando por asociarse.

Afirma que una trabajadora de la asociación no percibe su salario. ¿Cómo está la situación en Hostecor?

Hoy estamos intentando conseguir las cuentas bancarias y sacar las claves para poder empezar a trabajar. La trabajadora ha empezado hoy a trabajar, se lo he pedido como un favor personal y la actitud es muy buena, a pesar de que está sin cobrar. Desconocemos la situación de la otra trabajadora porque está de baja.

Parece que la directiva saliente no acudió a la asamblea para efectuar el relevo en la presidencia. ¿Ha tenido noticias de estos compañeros?

Sergio Rodríguez (el presidente saliente) me llamó para comunicarme que no podía asistir. Al saber que tampoco iba a acudir el secretario general y como no sabíamos si iría el vicepresidente, llamamos a un notario para que corroborase el cambio de presidencia, porque no tenemos el libro de actas para poder recogerlo.

Lo ocurrido ha sido anómalo, pero no es la primera crisis en la asociación.

Esperamos que no vuelva a suceder.

Se lo han preguntado en distintas ocasiones pero, con la situación que tiene la patronal, no debe ser grato ponerse al frente. ¿Qué le lleva a asumir la presidencia?

No es grato. He recibido la llamada de muchos compañeros que me pidieron que me presentara. El apoyo es lo que me ha animado, si no, no me hubiera presentado.

"Sería muy importante para mí que Rafael San Miguel siga en Hostecor. Lo que yo quiero es la unión de la hostelería"

El hasta ahora vicepresidente de Hostecor, Rafael San Miguel, ha anunciado su salida de la asociación después de intentar, sin éxito, un acuerdo con usted para concurrir a estas elecciones con una candidatura conjunta. ¿Qué ha ocurrido?

No he vuelto a saber nada de Rafael San Miguel. Mi intención es que siga en Hostecor, para mí sería muy importante. Lo que yo quiero es la unión de la hostelería.

Uno de las cuestiones sobre la mesa son los veladores, ¿hay que buscar otra fórmula para regularlos?

Hemos pedido cita en la Gerencia Municipal de Urbanismo para la semana que viene. Se trata de una reunión para que aplacen la presentación de licencias de veladores y nos den un mes más (hasta el 31 de enero) para poder dar el servicio a los asociados desde Hostecor. La semana pasada estuve reunido con Miguel Ángel Morales, presidente de Horeca, y con Juan Andrés de Gracia, presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, para ir afinando las posturas y solicitar la reunión de la mesa de veladores.

¿Es necesario evitar posibles roces con los vecinos?

Por eso nos hemos sentado con Juan Andrés de Gracia, para llegar a un acuerdo y que todos estemos en concordancia. Todos somos vecinos, los hosteleros también.

¿Entiende que se produzcan quejas por las terrazas?

Sí, tanto por que se pasen con los veladores, como con los vecinos que no comprenden la actividad. Si los clientes salen fuera a fumar, el hostelero no tiene la culpa.

"Hay un incremento de robos en los bares, pedimos medidas a la Policía para atajarlo"

En los últimos días se han denunciado robos en la hostelería, ¿hay carencias de seguridad?

Sí, es una de las cosas que estuvimos hablando Miguel Ángel (Horeca) y yo. Se está robando en bastante sitios, en El Tablero, La Judería y otros barrios de Córdoba. Ahora mismo hay un incremento de robos en los bares. Pedimos medidas a la Policía para atajar el problema.

¿Qué otras cuestiones son perentorias para el sector?

Lo primordial y lo primero es la unión del sector de la hostelería y el turismo.

¿Están en contacto también con la Asociación de Empresarios de Hospedaje?

Sí, ayer (el lunes) en la designación de la nueva directiva estuvieron miembros de la directiva de Aehcor; el presidente de la Asociación de Heladeros; del comercio; Emcotur; Blanca Torrent y Jesús Coca. Nos sentimos respaldados.

"Esta Navidad se va a notar la falta de trabajadores"

Como se viene advirtiendo desde hace algún tiempo, usted también subraya que faltan trabajadores en el sector. ¿Qué perfiles son los más necesitados?

En España hay muchos sectores en los que faltan profesionales ahora. Tenemos que tener personal formado, con ilusión y que se sienta querido para trabajar en este trabajo tan bonito. Hacen falta profesionales de todos los perfiles.

¿Esta Navidad se notará la falta de trabajadores?

Se va a notar, estamos en temporada floja y se ha notado, cuando llegue la fuerte se necesitarán también. Camareros, recepcionistas en los hoteles… Falta personal en muchos sectores.

¿La escuela de hostelería ha sido un fiasco?

No. Vamos a ir trabajando, hemos enviado otra propuesta esta mañana a Blanca Torrent y vamos a revisar lo presentado anteriormente, vamos a intentar sacarlo adelante con viabilidad.

¿Necesitarán un espacio municipal?

Hasta que no me siente con el Ayuntamiento no puedo contar nada. Es una propuesta, preguntaremos a los socios y se hará lo que decida la mayoría.

¿Es muy diferente a lo presentado hasta ahora?

Es parecido. Sobre todo, los problemas que tenemos son la búsqueda de patronos y de financiación. Esta alternativa propone una solución más rápida ahora mismo, aunque en el futuro se pueda abordar la otra.

¿Confían en poner en marcha su nueva iniciativa próximamente?

Intentaremos hacerlo. La intención y el trabajo van a estar, pero tiene sus pasos. Primero, el Ayuntamiento, luego, la asamblea general y si es viable, buscar patronos y para adelante.