La Universidad de Córdoba ha informado en una nota de prensa de que en la reunión de su Consejo de Gobierno el rector, Manuel Torralbo, ha explicado el resultado de la investigación abierta por la pérdida de 38 exámenes en la sede de Rute en la convocatoria de la Pevau (antigua Selectividad) dle pasado mes de junio. De las citadas pruebas, cuatro correspondían a la asignatura de Griego y 34 a la de Matemáticas Aplicadas.

Según se indica en la nota, la conclusión de la investigación es que "se confundieron con pruebas sobrantes". "La hipótesis más plausible es que los exámenes de Rute estuvieran acumulados con otra u otras entregas en la mesa de recepción y sus materiales correspondientes y que se confundieran con exámenes sobrantes", se explica en la nota. Una de las razones dadas de esta confusión es que "se trata de un proceso de una gran envergadura y que debe realizarse en un corto espacio de tiempo: más de 20.000 exámenes procesados, 75 entregas de exámenes en tres días de PEVAU de las 25 sedes, con múltiples incidencias particulares".

Tras el informe de la instructora, el Rectorado ha acordado "no iniciar procedimiento disciplinario porque a la vista de las actuaciones previas realizadas no se han encontrado indicios concluyentes, ni desde el punto de vista objetivo (hechos ocurridos) ni subjetivo (personas responsables) que motivaran la incoación de procedimiento disciplinario, concluyéndose con el archivo de las actuaciones previas". También sostiene la nota que no obstante, el rector ha informado que, con "el fin de que hechos como los ocurridos en junio, no vuelvan a producirse, se ha actualizado el protocolo de actuación para incorporar las mejoras que se derivan de los resultados de la investigación".