Ocho de cada diez cordobeses quieren que el Ayuntamiento implante un nuevo servicio de bicicletas compartidas

8 de cada 10 cordobeses estaría de acuerdo con que el Ayuntamiento de Córdoba implantase un nuevo sistema de bicicletas compartidas, según un estudio realizado en cinco ciudades españolas de tamaño medio. Córdoba, Elche, Ourense, Salamanca y Terrassa han sido las localidades seleccionadas para el estudio Bicicleta compartida en España: oportunidades y retos para una movilidad urbana más sostenible que ha llevado a cabo la empresa Fifteen –compañía especializada en el diseño, fabricación y despliegue de servicios públicos de bicicleta compartida–, con la colaboración de Ipsos, a través de cuestionarios on line a 1.200 personas de cada uno de los municipios. El objetivo del estudio es recopilar los hábitos de los españoles en el uso habitual de la bicicleta, así como su opinión sobre los servicios de bicicleta compartida y su predisposición a integrarlos como opción alternativa de desplazamiento. Así, un 82% de los encuestados cordobeses querría contar con un servicio nuevo de bicicleta compartida, frente al 77% de la media nacional.

Córdoba cuenta desde el año 2003 --fue pionera en esta materia-- con un servicio de bicicleta compartida, Cyclocity, que deja en préstamo bicicletas públicas y cuenta con cuatro aparcamientos en toda la ciudad. El servicio, siendo benevolente, es muy mejorable tanto por la escasa conectividad que ofrecen esas únicos cuatro puntos de alquiler y estacionamiento, como por los anticuados modelos de bicicletas en préstamo, muchas de ellas en muy mal estado.

Desde la pasada primavera, el Ayuntamiento debía desarrollar el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Córdoba, que recibió una subvención de 2,9 millones de euros por parte de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta; financiados a través de los nuevos Fondos de Recuperación Next Generation de la UE. El plan contemplaba un mayor uso de la bici en Córdoba y buscaba la mejora de la eficiencia energética, con una acción dirigida a crear un servicio de bicicletas de uso compartido para la ciudadanía y para turistas y visitantes.

Cercanía del servicio

En Córdoba, según este estudio un 23% de los ciudadanos ha utilizado en alguna ocasión los servicios de bicicleta compartida, ya sea en otras ciudades españolas o en el extranjero. El aspecto que más valoran de estos servicios es la cercanía de estaciones a su domicilio o lugar de trabajo (79%), seguido de que haya un número suficiente de estaciones de recogida de bicicletas (78%) y de que la infraestructura de carriles bici en la ciudad permita circular con seguridad (77%). Además, un 67% reconoce que el uso de la bicicleta compartida le ha animado a ir en bici con más frecuencia. La disponibilidad de bicicletas eléctricas recibe una valoración de 6,94 sobre 10 y un 61,5% de los cordobeses considera “muy importante” este aspecto a la hora de usar la bicicleta compartida.

La bicicleta es el medio habitual de transporte para un 16% de los cordobeses (el 54% de los encuestados dijo tener una), frente a un 68% que viaja en coche, 53% que se desplaza a pie y un 32% que lo hace en autobús. Es el cuarto medio de transporte más deseado (22%), por detrás de andar (49%), el transporte público (39%) y el coche (33%).

Uso de la bicicleta en España

Además de las oportunidades que ofrecen los servicios de bicicleta pública compartida, el estudio refleja la situación actual del uso de la bicicleta en España y su rol como motor de transformación del modelo actual de movilidad urbana. Uno de cada seis españoles tiene bicicleta y la mitad de la población la utiliza en alguna ocasión en sus desplazamientos. De hecho, es el medio habitual de transporte para un 19% de los españoles. Pese a esta creciente presencia en las ciudades, el estudio concluye que tiene un gran potencial de crecimiento como medio de transporte habitual y es el cuarto medio más deseado (19%), por detrás del transporte público (49%), andar (43%) y el coche (35%).

La principal razón de utilización de la bici entre los usuarios habituales u ocasiones es hacer ejercicio, seguido de contaminar menos, la comodidad y la rapidez. Un 49% de ciudadanos asegura que no utiliza la bici en ninguna ocasión: las razones más citadas son la inseguridad, la incomodidad o el hecho de no contar con bicicleta propia (citada por un tercio de los no usuarios).

La bicicleta en el modelo de movilidad

Hay unanimidad en el conjunto de la población sobre los beneficios de la bicicleta, poniendo en especial valor los beneficios a nivel ambiental y de cuidado de la salud: un 89% cree que desempeña un papel importante en la reducción de las emisiones de carbono y un 82% en la reducción del tráfico. Además, un 87% considera que ir en bicicleta aumenta la energía mental y física mientras que un 75% reconoce que le hace sentir más feliz y mejora su bienestar.

Se identifican dos demandas principales a las administraciones para aprovechar el potencial de la bicicleta. Por un lado, la actuación prioritaria en el desarrollo de infraestructuras ciclistas seguras y adaptadas a las características de cada ciudad. Por otro, la implantación de servicios públicos de bicicleta compartida. Destaca la posibilidad que ofrecen estos servicios de acceder a bicicletas eléctricas, poco habituales como vehículos en propiedad por su elevado coste.

En Córdoba, un 90% cree que la bicicleta desempeña un papel importante en la reducción de las emisiones de carbono y un 88% en la reducción del tráfico. Además, un 91% considera que ir en bicicleta aumenta la energía mental y física.

De las ciudades donde se ha realizado este estudio, el mayor apoyo al sistema de bicicleta compartida se encuentra en Córdoba y Ourense (con más de un 80%), cuyos encuestados también reconocen que usarían más la bici si se desarrollan estos servicios (un 60%).