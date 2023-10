El Califato Gourmet ha vuelto a salir este lunes a la calle en Córdoba para dar a probar al jurado y al público cordobés las propuestas presentadas al concurso que cada año elige las mejores tapas creadas para esta cita. El showcooking ha reúndo una vez más a decenas de cordobeses en el Paseo de la Victoria, en una jornada de nuevo casi primaveral, que han compartido "mesa" con grandes chefs de Córdoba como Paco Morales, Kisco García y Celia Jiménez, y con el gran Joan Roca, cocinero del restaurante El Celler de Can Roca, considerado uno de los mejores chefs del mundo.

Para Roca, esta era su primera participación como jurado en el evento, del que ha destacado "la creatividad y las raíces" de los platos presentados por la treintena de restaurantes participantes en el evento. "He visto mucha creatividad, muchas raíces y cultura popular, además de grandes soluciones para la dificultad añadida de presentar un plato que se pueda comer en la calle, algo que es un extra de creatividad y mucho orgullo de Córdoba, de que aquí no se come como en ningún sitio, algo que es verdad y que está bien que se diga por parte de los que trabajan en esto", ha comentado después de probar varias de las tapas en concurso, "la cocina es una forma de cultura, arraigo e identidad y eso se nota, igual que se nota que no vienen aquí a pasar el rato, sino a presentar una tapa de alto nivel y a quedar muy bien, eso es lo más importante".

Celia Jiménez, que ha seguido el recorrido del Califato Gourmet desde el principio, ha comentado el elevado nivel de calidad de los platos presentados. "Estamos viendo tapas muy elaboradas, incluso en establecimientos que no tienen mucha cocina, y vemos que la cita se está consolidando cada vez más no solo por el jurado sino por el público que viene y por los restaurantes que participan que se esmeran tanto en la preparación de las tapas como en la decoración de los estands y todo lo que rodea al evento".

El chef cordobés Kisco García, que tiene hoy triplete con su presencia en el showcooking, en la cena de gala de por la noche y antes, en el festival Flora, ha subrayado la presencia de "sabor y de materia prima andaluz y cordobesa, que es algo que me gusta mucho porque supone hacer bandera de lo nuestro".

En los estands se han visto tapas muy variadas, desde las migas marineras con atún ahumado y langostinos de Okapi, al minimollete del horno de San Roque de Antequera relleno de albóndigas en salsa de Los Chopos, la banderilla de atún con queso de Ostras Mallorca, el tartar de salchichón ibérico con brotes tiernos y germinados de cebolla de Calma Chicha o el croissant de pollo a la mantequilla hindú de Verde & Carbón, por citar solo algunas.

Entre los restaurantes, como siempre, muchas ganas de mostrar lo que se hace en sus cocinas. Es lo que ha destacado el dueño de Misa de 12, cuyo restaurante se encuentra en el Vial Norte, y que ha puesto el acento en la importancia de una cita de este tipo por "la oportunidad que te da de llevar cosas de tu casa a un sitio diferente y que gente que no es de tu zona pruebe lo que servimos". Para el dueño de La cazuela de la Espartería, un fijo en la cita desde sus inicios, el Califato "cada vez es más conocido en Córdoba, la gente viene a tiro hecho a probar los platos, ves muchas caras de otros años que repiten y notas el interés por conocer además a grandes de la cocina como Joan Roca, que nos acompaña este año".

Tapas a 2,50 euros para ajustarse a la inflación

El precio de las tapas ha subido a 2,50 euros para ajustarse al incremento de costes de las materias primas y, siguiendo la tendencia general, la tarjeta de crédito ha sido la moneda de cambio más frecuente a la hora de pagar.

Los nombres de los ganadores de los premios, tres concedidos por el público y tres por el jurado, se darán a conocer este martes en rueda de prensa, como colofón al Califato Gourmet, que esta tarde celebrará la cena en la que se degustará el menú diseñado por Paco Morales (2 estrellas Michelin) y elaborado por el propio Morales, Joan Roca, Kisco García y Celia Jiménez, con la elaboración del pan por parte de José Roldán.