UGT Córdoba se ha concentrado en la mañana de este viernes a las puertas de su sede para reivindicar la necesidad de seguir profundizando en derechos laborales y acabar así con la precariedad que, según señaló su secretario general, Vicente Palomares, “sigue afectando a muchos sectores y a trabajadoras y trabajadores de muchas empresas”.

Según informa una nota de prensa del sindicato, Palomares puso varios ejemplos, como el caso de las mujeres, “que aún encuentran serias dificultades para acceder a puestos de responsabilidad en muchos entornos laborales”, indicó. El secretario de UGT expresó que cuando hablamos de trabajo decente o de circunstancias laborales de explotación “solemos acordarnos de los países del tercer mundo, pero nada que ver con un abanico de realidades que se viven en la realidad de muchas empresas incluso de nuestro entorno, muchas de las cuáles encuentran el colchón corrector en el papel de los sindicatos, no lo olvidemos”.

Situaciones en las que se da un trabajo no decente

Casos como el de un trabajador de la construcción al que su empresa le debe más de 3.000 euros, no le cogen el teléfono y lo echan de malas maneras, salir a trabajar y no volver a casa, verse sometido o sometida en un puesto de trabajo a humillaciones, situaciones indeseables para trabajadores y trabajadoras que llevan a accidentes no traumáticos y muertes por ellos, las vivencias de las mujeres en puestos de trabajo dónde sufren acoso machista, o el caso de la hostelería, “donde hasta el propio presidente de los hosteleros justifica lo que pueda pasar en este sector como algo normal”, forman parte de las situaciones que Palomares recalcó como de trabajo no decente.

El secretario de UGT criticó “la subida de interés que está llevando a cabo el Banco Central Europeo, y que supone poner mucha más carga a las familias y ponerla en una situación dramática bajando su poder adquisitivo es indecente”. Igualmente, Palomares puso el pulso en el sector público e indicó como poco decentes situaciones como “la ratio en la educación andaluza o la situación de estrés de las personas trabajadoras de la sanidad andaluza por la falta de personal”.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento, puso en valor los pactos sociales llevados cabo entre el Gobierno y los sindicatos, “gracias a los cuáles se han ido mejorando las condiciones laborales durante los últimos años, como es el caso del incremento del salario mínimo interprofesional que en Córdoba afecta a más de un 35 por ciento de la clase trabajadora”.

Del mismo modo, Sarmiento hizo hincapié en “el importante papel que tienen los convenios colectivos y las mesas de negociación, gracias a las cuáles se mejoran las condiciones de trabajo en las empresas y se incrementan los salarios”. Finalmente, hizo un llamamiento a los gobiernos y empresas contra las decisiones impositivas frente a “la necesaria negociación social”.