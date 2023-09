Unas 200 personas se concentraron este jueves en una manifestación desde la barriada periférica de El Higuerón hasta la carretera de Palma para protestar, una vez más, por el traslado fuera del barrio de la atención sanitaria mientras se ejecutan obras de mejora en el centro de salud. No es la primera vez que los vecinos salen a la calle para denunciar la situación y criticar que ahora tienen que desplazarse hasta la entidad local autónoma de Encinarejo o a la capital para poder ir al médico.

Como explican los vecinos de El Higuerón, hay varias personas, se calcula que en torno a una docena, que deben ir diriamente o muy asiduamente al médico por diversas causas y que tienen que desplazarse por sus propios medios hasta centros de salud que no están precisamente cerca. Además, hay personas mayores que no tienen forma de desplazarse hasta esos lugares. Se da también la circunstancia de que la frecuencia de paso de autobuses no es la ideal para poder este tipo de viajes y, explican los residentes, tienen que salir muy pronto si quieren llegar a su cita.

Los vecinos pidieron una alternativa y poder ubicar en algún local del barrio las consultas a la espera de que se concluyan las obras del centro de salud. Se llegó a barajar algún que otro espacio, pero la delegada de Salud de la Junta en Córdoba, María Jesús Botella, manifestó que la inversión que habría que hacer en el local para poder adaptarlo a centro de salud era demasiado costosa para el tiempo en que iba funcionando. Las obras empezaron hace poco y durarán seis meses.