El 'mejor' enfermero de Córdoba se llama Luis Miguel Bermúdez

La mejor nota de acceso a una especialidad enfermera obtenida en Córdoba en el último examen de Enfermeros Internos Residentes (EIR), al que se presentaron cerca de 7.000 graduados en toda España para 2.108 plazas, según datos del Ministerio de Sanidad, fue la conseguida por Luis Miguel Bermúdez Endrino, que se quedó en el puesto 69. Gracias a la aventajada posición, Luis Miguel, de 22 años, logró sin problema una de las cuatro plazas EIR de la especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (matrona), que ofertaba el hospital Reina Sofía este año. Su formación como matrón la acaba de iniciar y durará 2 años. «Me han recibido muy bien mis tutoras», resalta.

Este joven estudió Enfermería en la Universidad de Córdoba y es natural de Orcera (Jaén). Aunque en Jaén hay grado de Enfermería quiso hacerlo en la UCO y, desde entonces, lleva vinculado a Córdoba. Acabó el pasado año su carrera de forma brillante. Su expediente fue el mejor de Enfermería y el segundo mejor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCO (que agrupa a Medicina, Enfermería y Fisioterapia). Además, recibió un premio de excelencia por su trabajo fin de grado (TFG).

Amplia preparación

Luis Miguel se estuvo formando para hacer el examen del EIR en una academia on line. Todos los sábados se enfrentaba a un simulacro de examen del tipo que le iban a poner en la prueba real. «Poco a poco fui mejorando mis resultados. Empecé a estudiar en marzo del año pasado, cuando aún no había acabado mi grado. Mi impresión cuando salí del examen para aprobar el EIR es que me había salido bien, pero, por otro lado, tenía incertidumbre, ya que tras la prueba hubo muchas reacciones sobre que había sido el examen EIR más difícil de la historia», cuenta.

Entre los 15 únicos aprobados de toda España

Según las notas provisionales del examen EIR, de los casi 7.000 presentados solo 15 habían aprobado y uno de ellos fue este joven. Luis Miguel destaca que ha crecido en una familia vinculada a la sanidad. Su madre es administrativa en un centro de salud y tiene primos médicos, aunque él prefirió la Enfermería.

Bermúdez defiende que más enfermeros deberían realizar una especialidad, «porque esa formación te ayuda a trabajar de forma más específica en determinadas funciones». A él le gusta mucho la labor de matrón, porque se encarga de atender todas las fases de la vida reproductiva de la mujer y del nacimiento de los niños.

Luis Miguel Bermúdez, el tercero por la derecha, de la segunda fila, cuando fue reconocido por la Universidad de Córdoba y la Fundación Caja Rural del Sur. / CÓRDOBA

Aumento del 72% en las plazas EIR

Las plazas EIR en Andalucía han aumentado en los últimos 5 años un 72%, pasando de 176 a 303. Sin embargo, este futuro matrón lo que lamenta es que, después de que cada vez más enfermeros opten por especializarse, luego no tengan oportunidad de ejercer en un servicio en el que poner en práctica esos conocimientos, por falta de contratos o de puestos concretos. «Que una matrona tenga que trabajar como enfermera en un servicio que nada tenga que ver con Ginecología u Obstetricia es desaprovechar su formación específica. Me gustaría poder quedarme a trabajar de matrón en España y si puedo en Andalucía, pero si no se apuesta por crear o consolidar estos puestos estará complicado lograrlo», plantea.

