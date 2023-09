Cada 27 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Turismo. En Córdoba, Casa Árabe organiza diferentes actividades y proyectos para incentivar y promover el turismo en la ciudad. Irene Lozano, directora general de la entidad, detalla cómo es el día a día y la programación de Casa Árabe.

¿Qué hace Casa Árabe para promover el turismo en Córdoba?

Como parte de su mandato y dentro de su programación, Casa Árabe lleva a cabo multitud de actividades y acciones de distinto tipo que buscan incentivar el turismo en la ciudad. Dado que nuestras actividades son abiertas a todo tipo de públicos y la mayoría de carácter gratuito, a ellas acuden no solo cordobeses, sino turistas que están en la ciudad de paso. Nuestras exposiciones son una muestra clara de ello, pero también otras actividades que atraen a este público efímero y del que recibimos un feedback muy positivo al concluir el evento en cuestión.Varios de nuestros ciclos de conferencias tienen como eje temático la ciudad de Córdoba y su pasado árabe, y estamos convencidos de que poner en valor y dar difusión a esta parte de la historia de la ciudad contribuye a incrementar el turismo. Además, una vez al mes organizamos visitas a la Casa Mudéjar, nuestra sede, para mostrar las estancias más desconocidas, entre ellas la cocina, el torreón con sus vistas o la inigualable sala de las pinturas mudéjares. Esto es una forma más de atraer a los visitantes. En paralelo, y gracias a la estrecha colaboración que mantenemos con otras entidades municipales, públicas y privadas, en ocasiones organizamos nuestras actividades en otros espacios de la ciudad fuera de nuestros muros. En este sentido, hemos celebrado conciertos en el Teatro Góngora o en Medina Azahara, realizado exhibiciones en la Plaza de la Corredera... También en colaboración con la Red Municipal de Bibliotecas, organizamos talleres de lectura que llevan aparejados recorridos por determinados enclaves de la ciudad vinculados con la presencia de mujeres andalusíes en ellos. En definitiva, estamos integrados en la vida cultural de Córdoba y además de la oferta de nuestra sede, a menudo llevamos nuestras propuestas a otros espacios, dándoles más visibilidad y dotándolos de un contenido que los pone en valor. Pero eso no es todo: al contar con otra sede en Madrid, ésta nos sirve de plataforma para dar difusión a los eventos que organizamos en Córdoba, y de forma constante se invita al público madrileño a conocer nuestra ubicación andaluza y sus actividades.

En los últimos tiempos, ¿qué proyectos han desarrollado para difundir el patrimonio de la ciudad?

Uno de nuestros lanzamientos estrella de este año, que forma parte de las principales líneas estratégicas de la Casa, ha sido la publicación de la monografía 'Arqueología de Madinat Qurtuba. Reflexiones, novedades, historias'. Se trata de un proyecto divulgativo coordinado por el profesor Desiderio Vaquerizo, y es una síntesis actualizada y rigurosa sobre Qurtuba desde el ámbito de la arqueología y la historia, tras décadas de investigación y con el concurso de un nutrido y prestigioso plantel de más de 30 especialistas. Este trabajo multidisciplinar pretende dar a conocer todos los aspectos que rodean la medina medieval de Córdoba, entre otros aspectos, acercándola a todos los visitantes que llegan a la ciudad ávidos de información asequible, pero con rigor científico. Del mismo modo, también sirve a los guías turísticos y demás interesados en la temática.

¿Cuál es el mayor reto al que se ha enfrentado Casa Árabe en 2023?

Nuestros retos son múltiples y desafiantes. Siempre nos esforzamos por ofrecer una programación innovadora, de calidad, atractiva, y que llegue al mayor número de personas posibles. Además, tratamos de acercarnos a nuevos públicos mediante acuerdos estratégicos con otras entidades, como es el caso de la Asociación Juvenil Algarabía Cultural, o la Escuela Superior de Arte Dramático, por poner un par de ejemplos, con quienes tenemos una estrecha relación cuyos resultados son fantásticos. Llevar nuestras actividades a otros espacios, como he comentado anteriormente, y participar en las iniciativas culturales de la ciudad – como el Festival de la Guitarra, la Noche Blanca del Flamenco, etc- también nos ayuda a abrirnos a otros públicos que no están tan familiarizados con nuestra institución. Quizá si tenemos que potenciar algo con mayor intensidad serían las clases a distancia de nuestro Centro de Lengua Árabe, que aún tienen menos penetración de lo que nos gustaría en Córdoba.

¿Cómo es el día a día de la entidad?

Nuestra sede es un foco de actividad continua. Por su enclave y su maravillosa arquitectura, es uno de los puntos de atracción para todo el que pasa por Córdoba. Con esto en mente, ofrecemos al público de la ciudad, tanto residentes como visitantes, multitud de propuestas culturales, y raro es el día en que no tenemos una conferencia, un taller, un concierto, narración oral o una visita teatralizada, por poner algunos ejemplos. En lo que llevamos de año, hemos organizado 55 eventos de forma unitaria –esto, de media, es un evento cada tres días, aproximadamente– con una asistencia de 1793 personas, lo que es un número muy elevado teniendo en cuenta que algunas de nuestras actividades –como los talleres o las visitas- tienen el aforo muy reducido, de poco más de una decena de personas.Sin embargo, uno de nuestros momentos álgidos a lo largo del año, como lo es para toda la ciudad, es nuestra participación en la Fiesta de los Patios en calidad de Patio Histórico. Este año, por ejemplo, hemos recibido a más de 34.000 visitantes, que además de conocer nuestros patios, han podido aprovechar para admirar la intervención mural realizada con motivo de esta celebración por dos artistas marroquíes y dos cordobesas, así como visitar nuestras dos salas de exposiciones. Por cierto, una de las muestras que hemos exhibido en esas fechas ha sido la ‘Exposición de Arte Marroquí. Córdoba, 1946’, en la que se recuperaban fotografías del Archivo Municipal que daban fe de una original extensión que tuvo la tradicional feria de Nuestra Señora de la Salud en ese año.

Hoy se celebra el Día Mundial del Turismo, ¿qué destacaría de Córdoba?

Córdoba es una ciudad maravillosa y es imposible destacar un único aspecto de ella. Es una ciudad que tiene un pasado romano, árabe, judío... Y en este sentido ha sabido integrarlos en su día a día y construir su contemporaneidad sin dejar de mirar al pasado, pero con su futuro muy presente.