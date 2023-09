Educación recibe un millar de solicitudes de escolarización de Primaria fuera de plazo en Córdoba

La Delegación de Desarrollo Educativo ha recibido en torno a un millar de peticiones de plazas de escolarización en Primaria que se presentaron fuera de plazo, según detalló este jueves el responsable del departamento en Córdoba, José Viso. Esos nuevos escolares se suman a los más de 62.000 que comenzaron las clases con normalidad el pasado lunes.

Esa situación no es nueva y se repite cada año. Son circunstancias especiales que hacen que las familias no soliciten la plaza correspondiente en plazo que establece la administración. Los motivos pueden ser varios, pero eso no significa en ningún caso que los menores se queden sin sitio en la escuela. Por ejemplo, puede deberse a un cambio de domicilio.

Es por ello que actualmente los técnicos de la delegación trabajan a marchas forzadas, según declaró Viso, para dar encaje a todos esos nuevos alumnos en las próximas semanas. Es más, el delegado espera que la cifra suba hasta las 1.200 solicitudes cuando se dé por cerrado el inicio del curso, la cifra habitual en los últimos años.

Dado que la reorganización de las aulas aún no se ha podido completar por las demandas de plaza que aún se están produciendo, el delegado ha asegurado que desconoce si este año habrá más unidades o menos en los centros públicos. Lo lógico es que sea lo segundo, como ocurre año tras año, debido a la bajada de la natalidad. Aunque la Junta da como positivo la bajada media de la ratio en toda la provincia, lo cierto es que siempre hay colegios que pierden unidades en la reorganización, lo que suele provocar las quejas de los padres y los sindicatos.