Frente al calor, helados

Los helados son un placer que atrae durante todo el año, pero, con la llegada del calor, se convierten en un refrescante manjar mucho más apatecible aún. Pese a que las heladerías tienen una larga lista de sabores clásicos, se esmeran por ofrecer cada año propuestas nuevas que se convierten en una auténtica tentación para el paladar.

Si algo tienen en común las heladerías es su afán por renovarse para conseguir sabores novedosos que gusten a sus clientes. Entre los sabores de este verano, destacan el de palomitas con caramelo saladas que ofrece la Flor de Levante 1934; el de sorbete de sandía y los helados veganos de David Rico; o las múltiples novedades de Roldán, entre ella, los helados lemon cake, inspiración o de sabor a pastel cordobés.

Pese a estas propuestas, los helados de toda la vida siempre son los más solicitados. Como menciona Verónica, de David Rico, «lo antiguo es lo que más se vende»; o, como dice la propietaria de la Flor de Levante 1934, Tatiana, «el cliente es muy fiel, al que le gusta el helado de trufa, pide el de trufa; al que le gusta el de chocolate, pide chocolate; pero sí, este año hemos tenido éxito con la novedad que hemos sacado».

Cambios para mejorar

Tanto la Flor de Levante 1934 como David Rico llevan cerca de 90 años en Córdoba. Por su parte, las pastelerías Roldán están presentes en la ciudad desde los años 80, y, si algo tienen en común, son las mejoras en fabricación y tecnología. «Las máquinas son más modernas y se trabaja mucho mejor en la fábrica, porque aquí en la tienda es más de lo mismo», afirman en David Rico. En este sentido, y según la encargada de la pastelería Roldán de la calle Concepción, Ángela, «antes todo era a mano o comandas y ahora todo se ha informatizado y así se agiliza mucho el trabajo».

Sin embargo, pese al paso de los años y las evidentes mejoras tecnológicas, todas las heladerías tienen en común su empeño por mantener el toque artesanal. En la Flor de Levante 1934 lo tienen muy en cuenta por la fidelidad del cordobés. «Este negocio ha tenido varias generaciones y cada una de ellas ha aportado su punto, lo artesanal se ha mantenido, el cordobés es muy fiel», asegura Tatiana.

La inflación hace estragos

Uno de los problemas más comunes en todos los negocios consultados por este periódico es la subida de precios. Pese a que salen adelante gracias a su fiel clientela, estas tres heladerías aseguran que han notado la inflación de la materia prima y los costes de luz que supone la maquinaria. Además, también afirman que la subida de precios que han tenido que aplicar en sus productos no es tan alta como la que les ha supuesto a ellos, pero, a nivel general, no ha repercutido tanto en las ventas. «Por los años que lleva, la fama que la precede y el sitio, por ahora no está repercutiendo mucho», indica la encargada del Roldán.

Como dato revelador, en David Rico aseguran que, a pesar de que han pasado tres años, no se han recuperado del todo de la situación provocada por el covid. En este sentido, Verónica asevera que la crisis de la pandemia «todavía no se ha podido remontar y el turismo de fuera aún es escaso; en julio y agosto vienen más visitantes, pero se nota que hay menos».

Aspectos diferenciales

En todos los negocios siempre hay algún aspecto que los distingue. David Rico destaca la «calidad de sus productos». «El que quiere un helado de buena calidad viene aquí a comérselo», señala.

Por su parte, «la gran variedad de productos y la calidad artesanal» es el aspecto que subraya Ángela, de Roldán. «Para desayunar, la bollería que servimos ha sido elaborada esa misma mañana, así como la mantequilla», asegura Ángela, que añade que «los helados son artesanales y se hacen batidos helados, así que merece la pena».

Finalmente, la Flor de Levante comenta con orgullo su «reconocimiento internacional» al haber salido en la prestigiosa guía francesa de viajes Guide du Routard en su edición anual Le routard 2023. «Aquí vienen turistas japoneses, alemanes y de muchas partes del extranjero», señala la propietaria de esta heladería.

