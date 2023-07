«¿Broche de oro? A mi me motiva resolver un problemón como el del agua»

Salvador Fuentes (Palma del Río, 1960) regresa a la Diputación con más años, pero también con más ganas y con la ilusión de quien acaba de empezar en esto. Mientras el político popular responde a las preguntas, reverberan retazos de una misa. El oficio puede seguirse desde el balcón del grupo provincial del PP, que se abre directamente a la iglesia del antiguo convento de la Merced, donde transcurre la entrevista. 2x1.

Ya es usted presidente de la Diputación de Córdoba, era su sueño, pero le ha costado.

Yo no tenía la idea de ser presidente de la Diputación, lo que ocurre es que los tiempos han encajado. Que me encuentre aquí después de 8 años es un orgullo y un desafío muy importante.

Yo no tenía la idea de ser presidente de la Diputación, lo que ocurre es que los tiempos han encajado

Vuelve a la Diputación que conoce bien, pero ni la institución ni usted son los mismos de 2015.

Claro yo estuve en el periodo 2011-15, luego me bajé al Ayuntamiento, cuatro años de oposición y cuatro de gobierno, y ahora vuelven a salir las cuentas y surge la posibilidad, que quiero agradecer a todos los compañeros del PP, de que fuese presidente. Aquí estoy con mucha ilusión y la experiencia que tiene uno, pero ya con otro discurso de lo que necesita la provincia y de lo que puede ser la Diputación, que juega un papel mucho más importante que lo que la gente cree y que va más allá de las obras o del mantenimiento de los 2.000 kilómetros de carretera que tiene a su cargo. Eso es lo que vamos a intentar demostrar y hacerlo con economía de escala. En los municipios chicos se pueden mantener los servicios de calidad por esa economía de escala y esa es la gran ventaja que tiene la Diputación para temas como el saneamiento y el abastecimiento de agua, o el servicio informático.

Bien que venga con fuerza porque empieza el mandato con un problemón: la crisis del agua en el norte. ¿Qué solución va a darle?

El agua va a ser el primero y principal problema del mandato. El jueves tuve la oportunidad de estar en la mancomunidad viendo la intervención de los alcaldes. Hay que mejorar la administración de la crisis y hay un proyecto que se lanzó en el inicio y que se debía haber estudiado mejor: la conexión de Puente Nuevo con Sierra Boyera. Ahora estamos sufriendo las consecuencias de aquella decisión. Por otra parte, en la Colada han surgido problemas con los generadores eléctricos, algo excepcional porque son los grupos electrógenos que usan los barcos, con los que la continuidad debía estar garantizada. Aquí se han roto los dos, con el problema añadido de la calidad del agua de la Colada; y el principal de todos, que no llueve. Es la tormenta perfecta pero tenemos que resolver sí o sí el problema del agua y lo vamos a hacer de inmediato de manera estructural, no de parches.

Hay un proyecto que se lanzó en el inicio y que se debía haber estudiado mejor: la conexión de Puente Nuevo con Sierra Boyera

¿Qué van a hacer exactamente?

Hay que modificar la red en alta y en baja, porque se filtra mucha agua y son grandes inversiones que tendrá que hacer la Diputación aunque eso no dé votos. Pasa lo mismo que con el saneamiento y la depuración de aguas, donde hay que hacer actuaciones, y por supuesto salir al paso del problema de los pantanos. En nuestra época rescatamos todas las depuradoras del norte que estaban otorgadas a empresas privadas.

Pero de forma inmediata, ¿qué hará para garantizar el suministro?

Que a la mayor brevedad posible se pongan en marcha los generadores para elevar el agua --por cierto, sorprende que la Colada esté más alta que Puente Nuevo--; los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana se han comprometido a arreglarlo esta semana. A partir de ahí, y si no llueve, la situación se agravará considerablemente.

El PSOE ha reclamado la convocatoria de la Mesa del Agua.

Eso queda muy bien pero te tiras cuatro años aquí y no tienes la capacidad de vislumbrar un problema estructural que tiene Córdoba. Ahora hay otro problema en esa zona, que también se sabía, que es el de la energía, que tenemos que resolver. No se te puede llenar la boca de cambio climático y sequía y no hacer nada. El coste que le está suponiendo esta crisis a Emproacsa es muy importante de cara a su cuenta de resultados. 28 pueblos llevan dos meses así y hay que llegar a septiembre.

Más allá del norte de Córdoba, si no llueve, el problema será general en toda la provincia y habrá que cortar el grifo.

Tenemos que ir a una cultura del agua. Los pantanos están como están y esto no es un problema solo de Córdoba con ciclos de sequías cada vez más próximos. No percibimos lo que nos cuesta poner un litro de agua en un grifo. Con un céntimo de euro un ciudadano dispone de 5 litros de agua (abastecimiento y saneamiento). Estos precios están muy lejos de llegar a cubrir el coste de los servicios, en contra de las exigencias marcadas por la directiva marco del agua. Se mantiene la heterogeneidad regional y local de las tarifas al no existir una armonización tarifaria ni un marco genérico nacional. España tiene una de las tarifas de agua urbana –que engloba uso doméstico, industrial y comercial− más bajas de Europa. Nos situamos un 45% por debajo de la media europea.

El problema es que a las puertas del 23J, los ciudadanos ven con incomodidad y vergüenza ajena cómo se tiran los trastos las administraciones, mientras que el agua que sale de su grifo no es potable.

Yo quiero romper una lanza por las alcaldes. En la reunión a la que asistí el jueves, las intervenciones fueron respetuosas y serias, pero lo que sí es verdad es que se repasaron todas las actuaciones de las administraciones implicadas.

Se llega a esta situación después de años y ha habido responsabilidades de todos los colores.

Quiero pensar que ha habido errores en la toma de decisiones. Todo el mundo coincidía en que la mejor opción es Puente Nuevo-Sierra Boyera y eso se descartó. Al margen de eso, el protagonista del abastecimiento de agua que es Emproacsa reconoció el jueves que hubo errores de información a los vecinos y a los alcaldes. También la CHG planteó los problemas surgidos por los generadores que se paran cada 25 minutos. En todo caso, aquí lo primero es resolver el problema y luego analizar los errores que se han cometido con esas decisiones que no cuadran con los razonamientos técnicos de los que saben de agua. El problema es más grave porque no solo afecta al consumo, también a la actividad ganadera y a las empresas importantes del Guadiato y los Pedroches que como siga la cosa así, tendrán que cesar su actividad. Eso es muy preocupante.

El 95% de las decisiones que se tienen que tomar en Diputación son de sentido común. El que quiera jugar a las casitas que juegue, pero esto es para tomárselo en serio

Vox se abstuvo en su investidura, pero el PP lo va a necesitar estos cuatro años en otras cuestiones. ¿Cómo augura que serán sus relaciones con Yolanda Almagro?

No preveo que sea un mandato malo ni bueno. Lo que tengo muy claro es dónde están las rayas rojas que plantea mi partido. No voy a cuestionar lo que haga nadie, pero sé lo que no voy a sobrepasar. También le digo que el 95% de las decisiones que se tienen que tomar en Diputación son de sentido común. El que quiera jugar a las casitas que juegue, pero esto es para tomárselo en serio. El margen de maniobra en la Diputación para tomar decisiones folclóricas es mínimo.

¿Cómo ve, a nivel nacional, la política de pactos que está siguiendo el PP respecto a Vox?

Con Vox y con otros, ¿no? Feijóo lo ha dicho muy claro porque se está trabajando con sentido común. Le hemos dado el Ayuntamiento de Barcelona al PSOE para que los independentistas no asuman la alcaldía; se ha hecho un gesto en Álava, para que los constitucionalistas asuman los ayuntamientos, pero de eso no se habla y se habla de Vox. Estos es un juego de mayorías y minorías que tiene que encajar, y que si se marcan las líneas que cada uno tiene se puede gobernar de forma conjunta y ya está. A mi no se me caen los anillos por pactar con Vox, PSOE o IU. Lo he hecho en el Ayuntamiento y lo haré aquí, no renuncio a sacar los presupuestos por consenso. Si no se puede gobernar con mayoría suficiente tendré que buscar una fórmula para poder hacerlo, lo que no voy a hacer es taparme los ojos y dejar que gobierne la oposición.

Conociéndolo un poco diría que querrá controlarlo todo, pero eso es muy difícil en un palacio tan grande como este. ¿Con qué se va a quedar usted: el agua, Hacienda…? Bueno, reformularé la pregunta, ¿va a llevar alguien algo?

Jajaja, hombre, claro que sí, claro que sí. A ver, el presidente no tiene delegaciones, pero lo que sí digo es que lo voy a mirar todo, eso está más claro que el agua. Hacienda lo voy a mirar porque la llevé en 2011-15 y porque la situación económica en Diputación es muy preocupante, sobre todo en algunas empresas públicas. El presupuesto de 2024 no será de muchas alegrías, porque hay empresas con problemas de encaje de resultados: Emproacsa tiene un boquete curioso; Epremasa tampoco está bien, o Eprinsa, a la que hay que inyectar más recursos.

A raíz del tema de Peñarroya, la Cámara de Cuentas le dio hace poco otro tironcito de orejas a la Diputación por la forma de recaudar. ¿Qué hay que cambiar?

Hay que actualizar la recaudación, algo que no se ha hecho, para intentar beneficiarnos del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL), que adelanta los recursos hasta un 80% a las administraciones a primeros de año. Eso es una herramienta que le viene muy bien a los ayuntamientos.

Ahora empezaremos a ver los perfiles y encajar las delegaciones, para llevar al 10 de julio el pleno de organización

¿Ha pensado ya en su equipo? ¿Quién va a ser su portavoz?

Eso lo diré la semana que viene. Ahora empezaremos a ver los perfiles y encajar las delegaciones, para llevar al 10 de julio el pleno de organización. El organigrama de la Diputación es modulable.

¿Y no nos avanza nada?

La semana que viene.

¿Mantendrá el consejo de alcaldes creado por Antonio Ruiz?

Tomaremos esa decisión, pero no soy de crear muchos consejos y órganos, soy más resolutivo. Con los alcaldes hay que hablar, estar cerca de ellos y gobernar.

Metido en faena, ¿cuál va a ser la impronta de Salvador Fuentes en el Palacio de la Merced?

Esto es un cambio de era completamente. Hay cosas que cambiar porque la Diputación tiene que estar infinitamente más presente en el día a día de la provincia;hace cosas y la gente no sabe que las hace. Segundo, los recursos se tienen que gastar de manera eficiente, no podemos dilapidarlos en lo que pueden hacer otras administraciones, y hay que centrarse en servicios de calidad, economía de escala que los garanticen, empresas muy competitivas. Ese es el secreto de la Diputación y coordinarse con otras administraciones para resolver problemas comunes como el agua o la energía en el norte. A mi no me han puesto aquí para pelearme con nadie: reivindico la cultura del consenso.

A mi no me han puesto aquí para pelearme con nadie: reivindico la cultura del consenso

Otro gran reto de la Diputación es el demográfico.

Sí, en los últimos 20 años han perdido población 37 municipios cordobeses. Eso hay que recuperarlo en colaboración con el Gobierno de España, la Junta y la UE. Puedes tener el mejor pueblo, con una calidad de vida envidiable, pero si allí no llega el wifi eres una isla. Antes me preguntabas cuál será mi impronta, pues espero que sea la cultura del consenso y la colaboración con todas las administraciones. No me voy a parar en el detalle, se trata de abordar las grandes tareas estructurales de la provincia para ganar en competitividad y fijar la población al territorio porque la calidad de vida ya la tenemos. En este tema hay que acabar también con la disociación que hay entre la formación y lo que piden las empresas e implicar a las dos universidades para crear empleo en la provincia.

¿A la Diputación le ha faltado ambición?

No, pero quizá altura de miras porque vamos con el mismo libro de estilo. Hay que ver, por ejemplo, que la UE es vital para multiplicar los recursos, y que no podemos estar de espaldas a la capital. Eso es suicida. Hay que aprovechar las sinergias que genera la base logística del Ejército --con la que hemos roto la maldición de la ciudad de las maquetas-- y lo que puede suponer para las empresas auxiliares y para la logística provincial. Tenemos que tener una mente global para actuar en lo local.

Cambiarán ahora las políticas de promoción turística o continuarán por separado provincia y capital en ferias como Fitur, donde el Ayuntamiento apostó por estand propio.

Yo no creo en eso. La punta del iceberg es la Mezquita-Catedral y dependerá de nuestro talento cómo diversificar nuestro atractivo al resto del territorio. En todo caso, habrá que hacerlo de forma conjunta, porque separados no somos nadie. Además algo importante: no hay ni una sola ciudad a más de una hora de Córdoba, y hay una diversidad impresionante entre Pedroches y Guadiato, la Campiña o la Vega. Jugar por libre es un error que vamos a pagar. ¿Por qué no usamos el Centro de Exposiciones? Esta Diputación aportó 1 millón y necesitamos una vitrina porque no podemos hacer las ferias en el patio.

Quedó pendiente, por la polémica que despertó, la ampliación de la Diputación en el solar anexo. ¿Qué planes tiene el PP ahí?

Vamos a ver primero el informe arqueológico, pero los vecinos dijeron ya que no querían ahí un edificio y nosotros entendemos que no tiene por qué haberlo. Lo vamos a estudiar, pero no lo vi en su momento cuando vi la maqueta, y no lo veo ahora porque te cargas la fachada de un edificio catalogado. Además queremos que los colegios provinciales pueden ser un complejo de servicios moderno y de alto nivel, perfectamente compatible con mantener en Colón la zona noble. Están desaprovechados y saldaríamos una deuda con el Figueroa.

No vi el proyecto de construir en el solar anexo a la Diputación en su momento cuando vi la maqueta, y no lo veo ahora porque te cargas la fachada de un edificio catalogado

La anterior corporación creó la Delegación de Memoria Democrática, ¿la mantendrá? ¿Y el compromiso para la financiación de las exhumaciones en Córdoba?

No la veo, pero eso no quita que seamos muy sensibles con el tema y que vayamos a cumplir la ley, de eso no cabe duda.

No sé si ha tenido ocasión de saber ya cómo está la casa provincial a nivel laboral.

Tengo una magnífica relación con los sindicatos. Entramos en una época muy difícil y gracias a ellos la superamos. Aquellos sindicatos de 2011-15 asumieron un coste muy grande y supieron sufrieron por lo responsables que fueron a pesar de los problemas que surgieron, como la deuda de 6 millones en los bomberos. Algunos de aquellos sindicalistas como dios manda siguen por aquí.

No veo la Delegación de Memoria Democrática, pero eso no quita que seamos muy sensibles con el tema y que vayamos a cumplir la ley

A medias con el Ayuntamiento también hay un compromiso para restaurar y musealizar la Casa de Julio Romero de Torres.

Esa casa es de la Diputación y una oportunidad para devolver a Julio Romero una deuda que tiene Córdoba con él. Tú ves Picasso en Málaga o Dalí en Barcelona, y Julio Romero tiene aquí una casa inacabada. Cuando empezamos a trabajar rehabilitamos el patio y una sala; el PSOE habilitó dos salas más y quedaba musealizar la parte de arriba de la vivienda, que tiene hasta los muebles. El presupuesto municipal contempla una partida que está pendiente de un convenio a tres bandas Junta, Ayuntamiento y Diputación para acabar el proyecto dándole el empaque que merece. Esa es la idea, nosotros vamos a rehabilitar de inmediato y musealizar la vivienda.

Ahora que ha dicho Ayuntamiento, Diputación y Junta, tienen el 3 en raya...

Sí, con mucha humildad tenemos que aprovechar esa sinergia para sacar todos los proyectos que tiene pendientes Córdoba porque ya no hay excusa. Tengo un maravilloso desafío y una oportunidad histórica para cambiar el futuro de Córdoba. Por eso tengo ilusión, porque vamos a hacer cosas que superan lo que la gente cree que debe hacer la Diputación.

¿Va a echar de menos Capitulares?

Bueno, estaré en los plenos y en el consejo rector de Urbanismo, porque ahí hemos dejado cosas para desarrollar y debo estar.

Le va a quedar poquillo tiempo para su vida privada.

Esto es como los toreros.

¿Será su presidencia el broche de oro a su carrera política?

Yo no lo entiendo así. La gente me dice lo del broche de oro, pero yo lo veo como una aventura y un desafío. Alguien lo puede interpretar como un premio y se lo agradezco, pero a mi me motiva lo del otro día en Alcaracejos con 28 alcaldes y resolver un problemón como el del agua.