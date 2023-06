La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha manifestado este viernes que "las opiniones de cada uno de los militantes no coinciden, yo las respeto", al ser preguntada en una comparecencia de prensa por las declaraciones realizadas por el ex presidente de la Diputación y ex alcalde de Rute, Antonio Ruiz. Este ha lamentado en los últimos días que en el partido "se cuenta poco con los alcaldes y las alcaldesas, y con la militancia", en la elaboración de las listas para la Diputación y para las elecciones generales.

«Creo que se cuenta poco con los alcaldes y alcaldesas y con la militancia» Frente a esta crítica del también ex secretario general de los socialistas cordobeses, a quien Rafi Crespín sucedió en 2021, la dirigente del partido ha reivindicado que "el grupo de los 11 diputados y diputadas provinciales son compañeros y compañeras que representan al territorio y a este partido". Además, ha opinado que "es el mejor equipo que tiene el PSOE para la labor que ahora nos toca, que es la de oposición, y para defender los intereses de los territorios de esta provincia". Al ser consultada por la situación del PSOE de Córdoba a nivel interno después de que el PP haya ganado las últimas elecciones municipales en la provincia, la secretaria general ha asegurado que "el partido internamente está como siempre. Fuerte, ilusionado y con muchas expectativas". De este modo, ha señalado que el PSOE "va a dar la batalla en estas elecciones generales como la damos siempre. El partido está bien", ha insistido. Rafi Crespín ha destacado, asimismo, que en esta formación política "hay mucha gente muy buena".