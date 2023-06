La escritora natural de Zuheros, Remedios Zafra, cierra la lista de Sumar en Madrid que incluye, aunque no en puestos de salida, a los candidatos de Podemos en las elecciones de 28M Alejandra Jacinto (15), ahora portavoz de vivienda durante la campaña, y Roberto Sotomayor (18) junto a la coportavoz estatal del partido, Isa Serra, en octavo lugar.

Mientras, en la lista de Barcelona cierran los tres últimos puestos el ministro de Universidades, Joan Subirats, el presidente del grupo parlamentario actual Jaume Asens y la exalcaldesa Ada Colau, al igual que el exalcalde de Valencia Joan Ribó en esta circunscripción. A su vez, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, también ocupa el último lugar en la lista de la coalición por Toledo.

Este martes se confirmó que el exdiputado y líder del proyecto Drago Canarias, Alberto Rodríguez, es el candidato por Tenerife, que volverá a optar a ser diputado tras la pérdida de su escaño en octubre de 2021 ante la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en función de la sentencia en su contra del Tribunal Supremo, sobre la que ha pedido amparo al Constitucional.

La coalición supone una amplia renovación respecto al grupo parlamentario de Unidas Podemos, donde únicamente repiten una decena de diputados y no continúa aproximadamente el 70%. Así, no están referentes del espacio confederal como la ministra de Igualdad, Irene Montero, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, el portavoz parlamentario Pablo Echenique o dirigentes como Antón Gómez-Reino (Galicia en Común), Juantxo López de Uralde (Alianza Verde) y el dirigente morado Rafa Mayoral.

Las candidaturas, ya registradas, incluyen como cabeza de lista por Badajoz al que fue candidato al Ayuntamiento de Almendralejo Marcelino Díaz (Podemos) y la edil en Plasencia Victoria Mata lo hará por Cáceres, mientras que en Ávila será para Gustavo Larrea.

Por Ceuta el candidato es el exdirigente de Unidas Podemos Antonio Nepomuceno y la secretaria general de Podemos Melilla, Gema Aguilar, es la designada en esta comunidad autónoma.

La cuota de Sumar

Sumar, ostenta una parte importante de las plazas con opciones de escaño dado que, además de la candidata Yolanda Díaz, cuentan con el diplomático Agustín Santos y el economista y sindicalista por CCOO, Carlos Martín, que son el número dos y seis de las lista por Madrid.

Por la cuota de Sumar destacan cabezas de lista como el facultativo Rafael Cofiño (Asturias), la escritora Violeta Serrano (León), la socióloga Esther Gil (Cádiz), el catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla, Francisco Sierra (Sevilla), y el médico y activista por la sanidad pública, Carlos Navarro (Castellón).

A ellos se suman dos perfiles que fueron en su día dirigentes de Podemos pero ahora están en el núcleo duro de 'Sumar' como el exsecretario general del partido en Euskadi Lander Martínez (Vizcaya) y también el número uno por Alicante para Txema Guijarro.

Y también por Galicia concurren dos personas de la plena confianza de Díaz: la exdirectora general de Trabajo Verónica Martínez (Pontevedra) y la todavía edil de Compostela Aberta y presidenta del partido instrumental Marta Lois por Coruña, en una lista donde también figura el asesor de Díaz en el Ministerio Manuel Lago como número dos. En esta comunidad se incluye como candidata para el Senado a Marilar Aleixandre, ganadora del Premio Nacional de Narrativa 2022.

Otros cabezas de lista de Sumar es el sindicalista de CCOO y abogado Agustín Zamora por Albacete y la profesora Marta Romero por Toledo.

Martina Velarde por Granada

La diputada por Córdoba en el Congreso de los Diputados por Unidas Podemos en las dos últimas legislaturas y coordinadora general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, será cabeza de lista de Sumar por Granada. En sus redes sociales, ha señalado que "ha sido un auténtico honor representar a Córdoba estos cuatro años. Solo puedo dar las gracias a toda la gente que me dio su confianza, y a toda la gente con la he trabajado este tiempo, ni una semana he dejado de venir de Madrid a Córdoba, de ver a mis vecinos".