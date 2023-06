Los hosteleros cordobeses estudian recurrir el IAE abonado durante la pandemia

El Tribunal Supremo ha declarado en dos sentencias recientes que las empresas que se dedican a la actividad de hostelería y restauración y que tuvieron que paralizar su actividad, cerrando sus instalaciones, por la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria ocasionada por el covid19, pueden beneficiarse de una reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), que exigen los ayuntamientos, proporcional al tiempo en que sufrieron esa paralización total.

El Ayuntamiento de Córdoba esperaba ingresar en 2020 por este concepto 11.345.730 euros. Al cierre de la liquidación de aquel año, tenía reconocidos derechos por 9.198.124 euros y había recaudado ya por IAE 7.644.234 euros.

Los hosteleros cordobeses, a través de la patronal del sector, Hostecor, estudian estos días si pueden beneficiarse de esta decisión judicial vertida en sendas sentencias que afirman que el cierre total, ordenado por el decreto de aprobación del estado de alarma, no determina por sí mismo la inexistencia o no producción del hecho imponible del IAE durante el periodo de inactividad. En cambio, dice el Supremo, procede la aplicación al caso del régimen de paralización de industrias que establece el apartado 4 de la regla 14 del Real Decreto Legislativo 1175/1990, que supone una rebaja de la parte proporcional de la cuota, según el tiempo en que la empresa o actividad hubiera dejado de funcionar. A tal efecto, se declara también que no es preciso ni probar en particular la paralización o cierre de la empresa, ni poner en conocimiento de la Administración tal circunstancia, pues ambas derivan directamente de la ley, que las impone como consecuencia de las medidas sanitarias.

Pocos beneficiarios

El presidente de Hostecor, Francisco de la Torre, explica que la asesoría jurídica de la asociación estudiará el caso, si bien matiza que solo beneficiaría a las grandes empresas que deben pagar este impuesto. De hecho, el IAE lo pagan tanto las personas físicas (autónomos, profesionales), como las jurídicas (entidades, sociedades), pero existe una exención general que exime de pago a las empresas o autónomos cuyo importe total neto de su cifra de negocios (sus ingresos) sean inferiores a 1 millón de euros. En Córdoba, por tanto, solo se podrían beneficiar grandes cadenas hoteleras y de restauración.

El teniente delegado de Hacienda en funciones, Salvador Fuentes, acoge por tanto con mucha prudencia la noticia. «Tendríamos que leer con detalle la sentencia y ver el alcance que tiene y su repercusión», precisó.