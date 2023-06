Las bibliotecas cordobesas, abarrotadas de estudiantes en las semanas previas a Selectividad

Con la llegada del calor, las bibliotecas cordobesas comienzan a abarrotarse y no, no se debe solo al aire acondicionado, sino a los exámenes finales de los universitarios y, por encima de todo, a la temida Selectividad, ahora llamada PEvAU.

La prueba de admisión a la universidad, que tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de junio, tiene a millares de alumnos de bachillerato y grados de FP deambulando entre las distintas bibliotecas cordobesas. "El lunes fui a Filosofía y Letras y tuve que irme a la de la Corredera porque no había sitio", afirma Marina Móchez, estudiante del grado superior de Ganadería y Asistencia de Sanidad Animal. La joven añade que "no es solo el asiento, es que no hay enchufes ni espacio suficiente para todos, en la de Filo no pude poner ni un libro, porque no cabía".

Como Marina, no todos los estudiantes que se presentan a la PEvAU vienen del bachillerato, también hay muchos que se presentan tras haber acabado un grado superior de FP, o quienes tras haber comenzado una carrera quieren lograr la nota necesaria para acceder a otra. "Me presento a la optativa de Química para subir nota, me da con la nota del grado para entrar en la carrera, pero si sube la nota de corte me quedo vendida, así que tengo que presentarme por si acaso", explica Móchez.

Las quejas de los universitarios

"¿Un reportaje de los de Selectividad? Pon que hacen mucho ruido y que no saben sentarse en silencio", afirma Alberto, un alumno de Historia que estos días acude a estudiar a la biblioteca de Filosofía y Letras. Junto a él, Eloy, que estudia Derecho y ADE, no puede evitar añadir que "además, ocupan un montón de espacio, dejan las cosas y se van por ahí dejando las mesas vacías dos horas, entiendo que salgan media hora a comer, pero dos horas no tienen explicación".

Alberto y Eloy están tomándose un descaso en las escaleras, a la puerta de la biblioteca, junto a casi una docena de estudiantes. "Nosotros hemos salido a fumar rápido y volvemos, que aún me quedan casi 300 diapositivas que estudiar", señala Eloy.

Dentro la facultad se nota el ambiente de estudio; gente sentada en el suelo del pasillo para poder hablar mientras repasan apuntes, colas de casi 20 personas en los baños y un encargado de la facultad para controlar el acceso a la sala de estudio.

Ya en la sala, el silencio es sepulcral en comparación con el bullicio de fuera. "Podrían irse a una biblioteca pública en vez de venirse a las de las facultades", concluye Alberto.

Es común que las bibliotecas estén así por estas fechas, y así lo confirma también una de las limpiadoras de la Facultad de Filosofía. "Son semanas movidas, pero sabemos que es así y nos preparamos para ello, aunque se llena igualmente para el fin de exámenes de carrera".

Las esperanzas de los futuros examinados

"Empecé el domingo, y estoy tranquilita, me lo tomo como una carrera de fondo, con buen paso y ya está", explica Lucía, estudiante de bachillerato artístico en el Instituto Góngora. "Inglés es fácil, Cultura Audiovisual no hay ni que estudiarla si llevas bien el curso, lo chungo quizás sea Fundamentos e Historia de España, pero, bueno, tengo tiempo", dice. "Además, este año es el mismo formato que con el Covid, y menos mal, porque el año que viene cambia de forma radical, se supone", agrega esta estudiante de instituto.

Marta se presentará a Selectividad en la convocatoria extraordinaria, los días 11, 12 y 13 de julio. "Suspendí Historia y Geografía, y ahora estoy estudiando porque voy a tener que hacer la recuperación, así que tendré que examinarme en la siguiente convocatoria de Selectividad", comenta la estudiante. Para ella es un contratiempo, "porque casi todos mis compañeros se examinan ahora y les veo nerviosos. Yo voy a tener que estar un mes más estudiando, pero también tengo más tiempo".

Raúl es estudiante de bachillerato de ciencias, donde ha sacado una media de 9,4. "Llevo viniendo desde antes de que me diesen las notas, vine a la biblioteca hasta en feria, aunque no todos los días. Quiero entrar en Medicina y necesito sacar 10 en casi todo", comenta el alumno. "Hay días en que tengo que traerme un bocadillo porque como vuelva a comer a casa, me tienta dormir la siesta".

Aunque los nervios antes de la Selectividad son normales y eso también se refleja estos días en el ánimo de los estudiantes, la buena noticia es que, según las estadísticas, la PEvAU la superan más del 97% de los futuros universitarios.