A José María Bellido (Córdoba, 1977) se le ve cansado --no ha parado desde el domingo y no ha dejado de encadenar reuniones y viajes--, pero feliz. Acaba de reunir a sus concejales (aún en funciones) para pedirles que no se emborrachen con la mayoría absoluta y que descansen estos días porque luego les va a tocar currar. A la vuelta de la esquina tienen, por si fuera poco, otras elecciones, las generales, que los populares están decididos a ganar. «El vuelco del 28M denota un hartazgo de la política de Pedro Sánchez; el 23J será la tumba del sanchismo», asegura.

Son las 11 de la noche del 28M y se acaba de enterar de que 69.681 cordobeses le han votado, ¿qué siente?

¡Buah! Mucha emoción, de verdad, y satisfacción porque en las elecciones locales te votan tus vecinos, los que te ven por la calle, los que te conocen del barrio o de la Facultad, y recibir un respaldo tan importante de quien más te conoce es lo que tiene para mi más valor en política. Hay otras elecciones, pero en estas no hay trampa ni cartón.

Le vimos incluso llorar, ¿en qué o en quiénes estaba pensando?

En ese momento en mis padres. Los pobres murieron ya, mi padre en 2017 y mi madre, en noviembre del año pasado, y en esos momentos los eché mucho de menos.

El PP manejaba esos resultados, pero cuándo empieza a creer de verdad que lograrán 15 concejales, mayoría absoluta.

Pronto, al empezar el recuento. En Córdoba se da la misma circunstancia hace años: el recuento empieza por mesas pequeñas que tienen menos peso y acaban entrando mesas muy grandes, donde el PP obtiene históricamente buenos resultados. Por eso siempre subimos 3 o 4 concejales, entre 10 y 13 puntos desde el punto de partida. El domingo, la seguridad completa la tuve al 60% del escrutinio con 14 concejales.

¿Qué cree que ha sido más determinante en el voto de los cordobeses? Orden este ranking de valoración: la gestión de su gobierno, el desgaste de Sánchez, el efecto Juanma Moreno, el nivel de la oposición y la resaca de la feria.

¡La resaca de la feria espero que no! Si no algunos van a estar cuatro años arrepintiéndose. Por lo que he visto en la calle estos días, lo que me dice la mayor parte de quienes se me acercan es que era merecido. Creo que la gente ha valorado estos cuatro años, aunque evidentemente han sumado otras cuestiones, como Juanma Moreno o un voto de censura a Pedro Sánchez, pero lo que me dice la gente es que ha sido un resultado justo.

Se ha comido a Cs y ha mantenido a raya a Vox que no será preciso para gobernar, ¿se alegra?

Claro que me alegro y lo había pedido toda la campaña: quería una mayoría suficiente y estoy agradecido a los cordobeses de que me la hayan dado. Con toda la humildad, creo que ha habido también mucho voto prestado. De 49.000 votos en 2019 a 69.000 hay mucha diferencia: creo que todos los votantes de Cs nos han votado y espero que sea un voto que venga para quedarse. También hemos tenido un voto prestado de votantes de Vox que se sienten cómodos en Córdoba y Andalucía con los gobiernos que tenemos. Pero voy más allá. La reflexión que hago es más profunda: el voto no es de los partidos, es de los ciudadanos, con lo cual los votos son prestados siempre.

¿Cuántos de esos votos cree que le han llegado de anteriores votantes del PSOE?

Creo que ha habido un número importante, en torno a 3.000 o 4.000 personas que también nos han prestado su voto para que pudiéramos gobernar, precisamente, con esa mayoría más amplia.

¿A qué le obliga todo eso como alcalde?

A que no nos desviemos del camino, a que sigamos siendo igual de humildes, a saber que tengo la obligación de seguir gobernando entre todos y para todos. Acabo de tener la primera reunión con los que van a ser concejales y es lo primero que les he dicho: las mayorías absolutas nos obligan a gobernar con mayor esfuerzo de diálogo y moderación, con humildad y para todos. El error sería pensar que somos los mejores y que este resultado es porque el PP debía gobernar sí o sí en Córdoba; es todo lo contrario. Nos obliga a más humildad y a seguir haciendo esfuerzos por conseguir acuerdos con la oposición, porque los cordobeses nos han dado una confianza absoluta para gobernar. Insisto, tenemos mucho voto prestado que no podemos defraudar.

Después de unos días de dudas parece que en la Diputación sí será necesario para ustedes dialogar con Vox, al no alcanzarse allí la mayoría absoluta.

Bueno, relativamente. La correlación de fuerzas ha sido 13 PP, 11 PSOE, 2 IU y 1 Vox. Salvo que Vox votara al candidato del PSOE que es la fuerza más votada en la izquierda y sumaran 14 votos, el gobierno será del partido que tiene más diputados. Con lo cual, a priori y salvo una sorpresa mayúscula que estoy seguro que no se producirá, el gobierno de la Diputación está asegurado para el PP, que no necesita los votos de nadie para gobernar. Lo único que se necesita es que Vox no vote al PSOE. El día de la constitución saldrá un presidente o una presidenta popular. Luego se obliga a dialogar, como ha ocurrido aquí en el Ayuntamiento, pero, bueno, no tiene por qué ser solo con Vox, ya que hay varias fuerzas políticas.

¿A quién ve de presidente o presidenta de la Diputación?

Eso es algo que aún no hemos hablado. Lo que tengo es claro es que va a haber gente del Ayuntamiento de Córdoba que aportaremos al gobierno de la Diputación, aunque tengo todavía los nombres encima de la mesa. Respecto al presidente lo deseable es que haya un consenso en Córdoba, que nos pongamos de acuerdo, y que la dirección regional le dé el visto bueno. No nos vamos a pelar ahora.

¿Estaría dispuesto a ceder algún concejal?

Sí, además creo que es lo democrático. En el partido judicial de Córdoba, de 79.000 votos que ha tenido el PP, 69.000 han sido de la capital, con lo cual es lógico que entremos en el gobierno en la medida en que el partido lo requiera.

Si dependiese de usted, ¿a quién pondría de presidente?

Eso no se lo voy a decir.

El adelanto electoral de Sánchez ha cortado en parte la celebración de la victoria popular. ¿Que opina de ese adelanto?

Opino que cuanto antes, mejor. Las elecciones del 28M además de para conformar los gobiernos locales y, en el caso de Córdoba, aclarar mucho la situación, han servido para que el sanchismo acabe antes, ha recortado los plazos previstos. Lo que he visto en toda España es un ciclo nuevo, así que cuanto antes, mejor. Es extraño, eso es verdad, que estemos conformando un gobierno y a la vez teniendo que organizar unas nuevas elecciones, pero lo único que me preocupa de la fecha es que la gente participe, porque en Córdoba podremos estar en los cuarenta y tantos grados y en los colegios electorales hará un calor terrible. El 23J es una fecha que echa para atrás a la gente y el principal esfuerzo que haremos es animar a la participación, el gran reto.

¿Cree que el 23J será la tumba del sanchismo?

Sí, estoy seguro, lo digo con toda la humildad pero también con toda la certeza. El vuelco electoral del 28M indica mucho, ha sido más de lo que se esperaba en toda España y denota un hartazgo de la política de Pedro Sánchez.

Alberto Núñez Feijoo ofreció el martes los votos del PP para impedir gobernar a Bildu pero no dio directrices tan claras sobre Vox, ¿no se atrevió a ser más claro?

Lo que dijo el presidente del PP es que nuestros votos van a estar al servicio siempre del constitucionalismo para evitar gobiernos de Bildu o con Bildu, es decir, que nos ofrecemos gratis a facilitar gobiernos del PSOE en el País Vasco y en Navarra. Y luego, nosotros tenemos libertad en los territorios para acometer las políticas de pactos. Es verdad que en Andalucía y en Córdoba no tenemos ningún pacto que hacer con Vox. Aquí no nos afecta, pero no hubo ninguna instrucción, hay absoluta libertad para hacer lo que se quiera.

Será por tanto un argumento legítimo en la izquierda esos posibles pactos de PP y Vox. ¿Cree que será el principal argumento?

Estoy seguro y de hecho creo que tiene que ver en parte con el adelanto electoral que ha hecho Pedro Sánchez. Quiere volver a usar el fantasma de que viene la derecha, que llevo escuchando desde que era chico, aunque ahora actualizado con Vox, pese a que en Andalucía ya hemos vivido experiencia donde, precisamente, el efecto pudo ser el contrario. PP y Vox somos fuerzas distintas, hay puntos en los que estamos de acuerdo, fundamentalmente en materia económica, pero hay otros en los que no. En esas situaciones, creo que también muchos votantes prestan sus votos al PP para que podamos gobernar sin depender de esos otros partidos, igual se llevan una sorpresa y pasa también en España.

El martes le vimos en una foto en Madrid en la que tenía cara de ‘genovés’. Si le ofreciesen alguna cosa en Génova, ¿se lo plantearía? ¿Su compromiso es hasta finalizar el mandato?

Sí, ni en mis quinielas ni en mis previsiones está otra cosa que no sea estar estos cuatro años de alcalde. Puede haber gobierno del PP pero yo no voy a participar en ese gobierno. Evidentemente, estoy en un partido y si mi llamara el presidente del Gobierno y me dijera que mi presencia es absolutamente necesaria, uno está al servicio de su país, pero vamos ni yo lo busco, ni Feijóo lo tiene en mente, ni va a pasar. Los cuatro años siguientes yo seré alcalde y se formará un gobierno del PP pronto pero yo no formaré parte de él.

El 17 de junio estrenará un gobierno con mayoría absoluta, más responsabilidad y ningún otro partido con el que repartir culpas, ¿eso es mejor o peor?

Es mejor porque nos permite gobernar con manos libres, nuestro programa, nuestros equipos y nuestra experiencia y errores. Hace todo más fácil y más ágil, y no hay que negociar internamente presupuestos. Por contra nos exige más responsabilidad, humildad y más esfuerzo de dialogo porque es bueno, no porque sea necesario. En ese sentido es más exigente gobernar con mayoría absoluta porque el nivel con el que nos van a medir los cordobeses va a ser más alto. Es una exigencia que acepto de buen grado y espero no defraudar.

¿Tiene ya decidida la estructura de su gobierno? Los concejales están deseando conocer cuáles serán sus competencias. ¿Qué puede avanzarnos?

La estructura la tengo muy clara desde hace tiempo, pero tener responsabilidades en Diputación afecta y lo único que me queda por definir es qué personas van a dirigir esa estructura. Voy a respetar como siempre las fechas: el 17 de junio es cuando se conforma el gobierno y el 18 o el 19 haré el decreto con la estructura de gobierno y con el nombramiento de los concejales y tenientes de alcalde.

Y no va a haber filtraciones porque usted no se lo va a comunicar a ellos antes.

Es imposible que haya ahora mismo ninguna filtración porque lo único que les he trasladado hoy --en una primera reunión-- es que voy a tomarme unos días.

Anunció en la campaña la creación de una Delegación de Agricultura, y de dos grandes áreas que aúnen por un lado Urbanismo e Infraestructuras, y Hacienda y Contratación por otro.

Le explico un poco más. Agricultura será una concejalía compartida dentro de una delegación, en concreto, con la de Desarrollo Económico, porque es una parte importante de un sector productivo. Luego tiene que haber una gran área económica y otra gran área urbanística, que incluya la sostenibilidad y el cambio climático. Esas áreas tendrán un presidente y varios delegados, no será una única persona quien las lleve.

Fichó a Isabel Albás, ¿habrá más fichajes en un segundo escalón de otros ex concejales de Cs como Manuel Torrejimeno o María Luisa Gómez?

Puede haberlo y más después de la decisión de Cs de no presentarse a las generales. Otra de las cosas que nos dijo Feijóo fue que ésta es su casa y que las puertas están abiertas. Ahora toca un esfuerzo mayor para reunificar en parte las opciones de voto que tenían los ciudadanos en torno al PP. En ese marco es posible que haya alguna incorporación más.

Díganos tres objetivos que se haya planteado en los 100 primeros días de gobierno.

Primero los presupuestos, que son necesarios para que la ciudad funcione. Aunque podríamos aprobarlos rápidamente, con los 15 concejales, vamos a dialogar con la oposición: esto no va a ser un rodillo, ni llevaremos las cosas al pleno como las lentejas. El segundo reto ydonde creo que en el anterior mandato fallamos más: vamos a retomar con Sadeco el refuerzo de los planes de limpieza además de poner poco a poco las 200 plazas prometidas. Y en tercer lugar, las infraestructuras de las cosas pequeñas y poner en marcha un gran contrato por módulos para el mantenimiento; y sentarse con la Junta para ir reformando los colegios.